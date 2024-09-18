憂中東緊張 漢莎航空停飛德黑蘭特拉維夫航班至19日
黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器今天在全國多處集體爆炸，使中東緊張局勢升高。德國漢莎航空宣布，往以色列特拉維夫及伊朗德黑蘭的航班將停飛至19日為止。
法新社報導，漢莎航空（Lufthansa）發布聲明說：「由於近來安全形勢有所變化，漢莎航空已決定暫停所有飛往特拉維夫（Tel Aviv）和德黑蘭（Tehran）的航班，立刻生效。這個措施適用於9月19日前（含這一天）。」
根據聲明，「在這段期間，漢莎航空所有的航班也將繞過以色列與伊朗領空」。
漢莎航空強調，正密切注意局勢變化，並「將在未來數日進一步評估」。
真主黨（Hezbollah）成員使用的數以百計呼叫器今天在黎巴嫩多處集體爆炸，造成9死、約2800人受傷。獲伊朗支持的真主黨將爆炸攻擊歸咎於以色列。
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