真主黨遭遇大規模呼叫器爆炸攻擊 增至9死2800傷
黎巴嫩衛生部表示，真主黨（Hezbollah）成員使用的呼叫器今天在全國多處集體爆炸，傷亡人數增至9死、約2800人受傷。美國對此表示事先並不知情，也未涉入其中。
1名與真主黨關係密切的消息人士告訴法新社，死者包含真主黨國會議員艾瑪（Ali Ammar）及費德拉拉（Hassan Fadlallah）的兒子們；這名人士因事涉敏感，不願具名。
黎巴嫩衛生部長阿比亞德（Firass Abiad）更新傷亡情況時指出，這起爆炸攻擊「造成9人死亡，包含一名女孩」。他也說，「約2800人受傷，其中200人傷勢嚴重」，根據通報，傷者大多是臉部、手部及腹部受傷。
伊朗官媒表示，伊朗駐黎巴嫩大使亞曼尼（MojtabaAmani）也在這樁呼叫器爆炸事件中受傷，所幸他目前神志清醒，沒有生命危險。
另外，對於真主黨成員遭遇大規模呼叫器爆炸攻擊，美國今天表示事先並不知情，也未涉入其中。
美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）告訴記者：「我可以告訴你們，美國並未涉入其中，而且事先並不知情，我們正在蒐集相關資訊。」
米勒指出：「我們將敦促伊朗，別利用任何事件企圖加劇中東地區的不穩定性或使緊張進一步升高。」
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