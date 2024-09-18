真主黨成員呼叫器集體爆炸至少千傷3死 伊朗大使也受傷

中央社／ 貝魯特17日綜合外電報導

黎巴嫩真主黨（Hezbollah）成員使用的呼叫器今天在全國多處集體爆炸，據信造成1000多人受傷、至少3人喪生。根據伊朗官媒，伊朗駐黎巴嫩大使也因呼叫器爆炸而受傷。

法新社報導，伊朗官媒表示，伊朗駐黎巴嫩大使亞曼尼（Mojtaba Amani）在一起呼叫器爆炸事件中受傷，他目前神志清醒，沒有生命危險。

真主黨指出，在這起「神秘」呼叫器爆炸事件中，有3人喪生。根據親近真主黨的消息人士，一名真主黨議員的兒子在呼叫器爆炸事件中喪命。

親近真主黨的消息人士及家屬指稱，在黎巴嫩東部，有一名真主黨成員的10歲女兒，因為父親的呼叫器爆炸而身亡，當時她在父親身旁。

黎巴嫩衛生部呼籲擁有呼叫器的公民將它們丟棄，並提醒醫院應「高度戒備」。

爆炸 真主黨 黎巴嫩

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