黎巴嫩真主黨遭遇大規模呼叫器爆炸攻擊 釀千餘傷

數名安全消息人士告訴路透社，黎巴嫩武裝團體真主黨（Hezbollah）成員間彼此聯絡使用的呼叫器今天在全國多處發生爆炸，造成1000多人受傷，包括真主黨戰士和醫護人員。

1位要求身分保密的真主黨幹部表示，這是真主黨與以色列開戰近1年來遭遇到的「最大安全破口」。

以色列軍方婉拒對路透社的相關詢問置評。

1名路透社記者在黎巴嫩首都貝魯特的南邊郊區目睹數輛救護車在慌亂人群中穿梭。當地居民表示，首波爆炸發生後，甚至過了30分鐘還有爆炸聲傳出。

根據這名記者的說法，當地建築物出入口擠著一群群人，他們想確認自己認識的人是否受傷。

安全消息人士表示，在黎巴嫩南部也有呼叫器遭到引爆。