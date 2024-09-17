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以色列再擴大戰爭目標 要讓北部以黎邊境居民返家

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以色列總理內唐亞胡辦公室證實新增一項戰爭目標，希望北部邊境居民重返家園。圖為內唐亞胡4日在耶路撒冷國際記者會發表談話。路透
以色列總理內唐亞胡辦公室證實新增一項戰爭目標，希望北部邊境居民重返家園。圖為內唐亞胡4日在耶路撒冷國際記者會發表談話。路透

以色列總理內唐亞胡辦公室證實，安全內閣經過連夜會議決定擴大戰爭目標，包括讓成千上萬名被撤離的北部邊境居民重返家園；自從以哈戰爆發後，以色列北部接壤黎巴嫩邊境，幾乎每日都會遭伊朗扶植的黎巴嫩武裝團體真主黨發射火箭攻擊。

以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）16日稍早表示，以哈停火協議的可能逐漸流失，而真主黨執意與哈瑪斯「綁在一起」，以色列要確保北部邊境住民重返家園，唯有訴諸軍事行動。

真主黨過去曾說，如果加薩停火就會停止攻擊；而以色列則堅持不能容許武裝份子在黎巴嫩南部邊境行動。

加蘭特16日上午會晤美國特使霍克斯坦（Amos Hochstein），並在後續聲明稿中指出，期間商討針對真主黨的軍事行動，以及以色列邊境因零星交火、住民無家可歸的問題。

當日稍早，加蘭特告訴美國防長奧斯丁（Lloyd Austin），達成停火協議的時間「逐漸流失」。

以色列 真主黨 黎巴嫩

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