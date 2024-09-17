以色列空襲加薩至少18死 哈瑪斯矢言繼續作戰

中央社／ 加薩走廊16日綜合外電報導

加薩走廊（Gaza Strip）醫護與救援人員今天表示，以色列空襲多棟民宅，造成至少18人死亡。巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」則宣稱擁有充足資源繼續與以色列作戰。

法新社報導，以哈戰爭持續至今已將近1年，致命戰鬥今天持續肆虐加薩走廊。在加薩中部的紐瑟拉特（Nuseirat）難民營遭到空襲後，可以看到倖存者在斷垣殘壁中找人。

接收遺體的艾爾瓦達醫院（Al-Awda）一名醫護人員告訴法新社，紐瑟拉特難民營內的卡薩斯（Al-Qassas）家族住處今天上午被空襲擊中，造成10死15傷。

一名倖存的家族成員說：「在我們熟睡時，我家毫無預警被擊中，有許多人殉難，包括家族裡的孩子，還有我的小孫子。」

加薩民防單位表示，加薩市（Gaza City）澤圖恩區（Zeitun）一棟屬於巴薩爾（Bassal）家族的房子也在夜間遭到類似空襲，共有6名巴勒斯坦人身亡。

民防單位還說，另一場針對拉法（Rafah）的夜間空襲，鎖定一棟屬於阿布夏爾（Abu Shaar）家族的房子，奪走2人的性命。

哈瑪斯高官哈姆丹（Osama Hamdan）昨天則在土耳其伊斯坦堡受訪時告訴法新社：「抵抗運動富有持續下去的能力。」

「有人殉難和犧牲…反之也累積了經驗，並吸收新世代加入抵抗運動。」

以色列除了與哈瑪斯戰鬥，自去年以哈戰爭爆發以來，以色列也與伊朗支持的黎巴嫩什葉派伊斯蘭政治和軍事組織「真主黨」（Hezbollah）持續交火。

在以色列今天空襲加薩之際，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）警告，與真主黨武裝分子停止戰鬥的前景日益黯淡。這項說法再度引人憂心可能爆發更大規模的區域衝突。

以色列 哈瑪斯 空襲

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