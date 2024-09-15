快訊

竹苗區會考改制 竹縣教師發起連署「反填鴨教育」：竟1周內強行通過

iPhone 16如期上市狠打臉 王鴻薇轟NCC信用掃地：踐踏專業

恆春豎孤棚攝影賽金獎作品曝光！網友炸鍋 議員質疑黑箱

聽新聞
0:00 / 0:00

以色列空襲擊中巴人避難房屋釀11死 以軍稱目標為哈瑪斯指揮官

中央社／ 加薩市14日綜合外電報導
以色列發動的空襲擊中加薩市1棟流離失所的巴勒斯坦人避難的房屋，造成11人死亡。 法新社
以色列發動的空襲擊中加薩市1棟流離失所的巴勒斯坦人避難的房屋，造成11人死亡。 法新社

加薩走廊（Gaza Strip）民防機構今天表示，以色列發動的空襲擊中加薩市1棟流離失所的巴勒斯坦人避難的房屋，造成11人死亡。以色列方面則表示，擊中1名哈瑪斯武裝分子。

法新社報導，民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）告訴法新社：「在以色列戰機擊中布斯坦（Bustan）家族1棟3層樓高的房屋後，我們找到11名殉道者的遺體，其中包括4名兒童和3名女子。」

他說，位於加薩市（Gaza City）東部塔法區（Al-Tuffah）的這棟房屋在當地時間凌晨1時左右被擊中。

巴薩爾表示：「數個家庭在這棟房子避難，但卻在毫無預警的情況下被飛彈擊中。」他補充說，還有許多人受傷，並提到救援人員仍在繼續搜尋失蹤的人。

以色列軍方表示，其部隊在夜間對該地區發動了攻擊。

以軍在提供給法新社的聲明中表示：「以色列國防軍（IDF）在達拉吉－圖法（Daraj Tuffah）地區擊中1名哈瑪斯（Hamas）指揮官，這名指揮官參與計劃和執行針對以色列國防軍部隊和以色列的恐怖主義活動。」

路透社報導，以軍表示，他們已獲悉有關這場襲擊造成數名平民死亡的通報。

據巴勒斯坦自治政府官方通訊社「瓦法社」（WAFA）報導，還有另外2人在以軍對加薩市和北部賈巴利亞（Jabalia）發動的砲擊中喪生，在南部的馬瓦西（Al-Mawasi）則有3人死亡。

以色列 加薩走廊 哈瑪斯 巴勒斯坦 房屋 民防 空襲 飛彈

延伸閱讀

阿拉伯要巴勒斯坦建國 否決以方戰後方案

以色列又1高官為哈瑪斯突襲引咎辭職！精銳網軍部隊指揮官辭職信曝

以色列開出新條件！放哈瑪斯首領安全離開加薩 交換停火、人質獲釋

加薩停火談判卡關 哈瑪斯籲美對以色列施壓

相關新聞

葉門今晨朝以色列發射飛彈！特拉維夫警報大響 5人逃難受傷

路透報導，以色列軍方15日證實，葉門當日清晨朝以色列發射地對地飛彈，造成首都特拉維夫及中部地區警報大響，飛彈墜落空曠地區...

以色列空襲擊中巴人避難房屋釀11死 以軍稱目標為哈瑪斯指揮官

加薩走廊（Gaza Strip）民防機構今天表示，以色列發動的空襲擊中加薩市1棟流離失所的巴勒斯坦人避難的房屋，造成11...

葉門飛彈襲擊以色列中部 青年運動認了還聲稱「敵軍防空系統攔截失敗」

以色列軍方指出，今天有1枚從葉門發射的地對地飛彈來襲，並擊中以國中部一處無人居住的地區，並未造成人員傷亡；葉門叛軍「青年...

阿拉伯要巴勒斯坦建國 否決以方戰後方案

以色列近日提出新以哈戰後方案，但仍不承認巴勒斯坦是國家，引發周圍阿拉伯鄰國怒火！阿聯近日率先表態，揚言若未來戰後方案沒有巴勒斯建國選項就不會參與。除了阿拉伯國家，國際愈來愈多國家承認巴勒斯坦（目前仍為聯合國觀察員），或是呼籲儘速讓巴勒斯坦完整建國，讓以色列備感壓力。

一月才發射成功 伊朗國營媒體：今年第2度成功發射衛星進入軌道

伊朗國營媒體報導，伊朗今天發射Chamran-1研究衛星進入軌道，這是伊朗今年第2度成...

哈瑪斯領導人躲地道1年終發聲！連曝多封信件 專家分析背後用意

以哈戰爭開打後，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）就不曾公開露面，也已將近1年沒有公開發聲。但他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。