以色列空襲擊中巴人避難房屋釀11死 以軍稱目標為哈瑪斯指揮官

加薩走廊（Gaza Strip）民防機構今天表示，以色列發動的空襲擊中加薩市1棟流離失所的巴勒斯坦人避難的房屋，造成11人死亡。以色列方面則表示，擊中1名哈瑪斯武裝分子。

法新社報導，民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）告訴法新社：「在以色列戰機擊中布斯坦（Bustan）家族1棟3層樓高的房屋後，我們找到11名殉道者的遺體，其中包括4名兒童和3名女子。」

他說，位於加薩市（Gaza City）東部塔法區（Al-Tuffah）的這棟房屋在當地時間凌晨1時左右被擊中。

巴薩爾表示：「數個家庭在這棟房子避難，但卻在毫無預警的情況下被飛彈擊中。」他補充說，還有許多人受傷，並提到救援人員仍在繼續搜尋失蹤的人。

以色列軍方表示，其部隊在夜間對該地區發動了攻擊。

以軍在提供給法新社的聲明中表示：「以色列國防軍（IDF）在達拉吉－圖法（Daraj Tuffah）地區擊中1名哈瑪斯（Hamas）指揮官，這名指揮官參與計劃和執行針對以色列國防軍部隊和以色列的恐怖主義活動。」

路透社報導，以軍表示，他們已獲悉有關這場襲擊造成數名平民死亡的通報。

據巴勒斯坦自治政府官方通訊社「瓦法社」（WAFA）報導，還有另外2人在以軍對加薩市和北部賈巴利亞（Jabalia）發動的砲擊中喪生，在南部的馬瓦西（Al-Mawasi）則有3人死亡。