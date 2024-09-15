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葉門飛彈襲擊以色列中部 青年運動認了還聲稱「敵軍防空系統攔截失敗」

中央社／ 耶路撒冷15日綜合外電報導
以色列15日清晨遭葉門方向的飛彈襲擊，圖為防空系統攔截畫面。圖／取自@sentdefender在X的影音
以色列15日清晨遭葉門方向的飛彈襲擊，圖為防空系統攔截畫面。圖／取自@sentdefender在X的影音

以色列軍方指出，今天有1枚從葉門發射的地對地飛彈來襲，並擊中以國中部一處無人居住的地區，並未造成人員傷亡；葉門叛軍「青年運動」已經坦承發射飛彈。

法新社及路透社報導，以軍發布聲明說，「有1枚地對地飛彈從東方飛入以色列中部，並落在一處空曠區域」，軍方又於當地時間接近早晨7時（台灣時間中午12時）發布另一份聲明指出「這枚飛彈從葉門發射」。

根據以色列軍方聲明，當地傳出的爆炸聲來自以國防空攔截系統。軍方強調，攔截的結果「正在確認中」。

在飛彈來襲不久前，以色列第2大城特拉維夫（Tel Aviv）和以國中部地區發布空襲警報，民眾紛紛逃往避難處所。

有目擊者告訴路透社，以色列中部一處空地上可看見滾滾濃煙，但不清楚火勢是飛彈或攔截器的碎片所致。

另外，葉門叛軍「青年運動」（Huthi）已經坦承向以色列中部發射飛彈。

青年運動發言人薩里（Yahya Saree）透過影片發表聲明說，他們發射1枚飛彈擊中以色列雅法（Jaffa）地區的軍事陣地，還聲稱「敵軍防空系統攔截失敗」。

去年11月以來，伊朗支持的青年運動經常對航經亞丁灣（Gulf of Aden）與紅海（Red Sea）的船隻發動飛彈和無人機攻擊，他們認為這些船隻跟以色列有關。

青年運動今年7月出動1架遠程無人機攻擊特拉維夫，導致1死4傷。以軍則對葉門荷台達港（Hodeidah Port）附近多個青年運動軍事目標發動大規模報復空襲，造成至少3死87傷。

以色列 空襲 葉門 飛彈

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