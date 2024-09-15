葉門今晨朝以色列發射飛彈！特拉維夫警報大響 5人逃難受傷

路透報導，以色列軍方15日證實，葉門當日清晨朝以色列發射地對地飛彈，造成首都特拉維夫及中部地區警報大響，飛彈墜落空曠地區，不過有5人在逃往避難所途中受傷。

以色列時報指出，以色列中部1號高速公路可見，防空系統在空中攔截造成爆炸煙霧。

另外，距離特拉維夫以東25公里處，莫迪因（Modi’in）一處火車站遭到炸彈碎片擊中有所受損，可見手扶梯兩側玻璃破裂。

此外，根據部分報導，以色列防空系統最初攔截失敗，導致部分炸彈碎片落入以色列。

另一方面，以色列後方司令部後續證實，北部接壤黎巴嫩村落基耶施摩納（Kiryat Shmona）遭無人機入侵，東加利利（Galilee），包含梅圖拉（Metula）、特海（Tel Hai）與瑪那拉（Manara）均收到警報。該地區許多居民表示聽到巨大爆炸聲，當局表示是國防軍開火聲音。

而希伯來語媒體消息報導，一架來自以色列方向的無人機在梅圖拉爆炸，國防軍表示查證中。