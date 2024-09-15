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阿拉伯要巴勒斯坦建國 否決以方戰後方案

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
阿拉伯國家要以色列的戰後方案需有「巴勒斯坦」建國的選項，並讓加薩走廊回歸巴勒斯坦。圖為巴勒斯坦國旗（Wikimedia Commons）
阿拉伯國家要以色列的戰後方案需有「巴勒斯坦」建國的選項，並讓加薩走廊回歸巴勒斯坦。圖為巴勒斯坦國旗（Wikimedia Commons）

以色列近日提出新以哈戰後方案，但仍不承認巴勒斯坦是國家，引發周圍阿拉伯鄰國怒火！阿聯近日率先表態，揚言若未來戰後方案沒有巴勒斯建國選項就不會參與。除了阿拉伯國家，國際愈來愈多國家承認巴勒斯坦（目前仍為聯合國觀察員），或是呼籲儘速讓巴勒斯坦完整建國，讓以色列備感壓力。

方案未先與阿拉伯商議

根據《半島電視台》報導，阿聯外交部長阿布杜拉近日表示，若以哈戰爭的戰後和平方案沒有讓巴勒斯坦獨立建國，阿聯將不會支持。由於近日以色列總理納坦雅胡在各方壓力下，勉強提出3階段戰後和平方案，包括重建與投資加薩走廊，但領土需由以色列佔領，並可受阿拉伯國家監督，因此引發阿拉伯國家不滿。

阿布杜拉表示，此機制欠缺法律授權，且阿聯事前並未收到任何通知，若未來任何戰後方案，以色列仍堅持要佔領加薩，阿聯也將不會支持與參與。阿聯在7月底時就曾呼籲國際籌組「暫時任務小組」舒緩加薩的人道危機，並設法讓哈瑪斯與巴勒斯坦解放組織合作，建立「巴勒斯坦國」。

阿聯協調影響力大

阿拉伯新聞網》提到，沙烏地阿拉伯2月時就曾表示，若巴勒斯坦無法建國，以色列絕不可能與其建交；《CBS新聞網》提到，不只阿拉伯國家，西班牙、愛爾蘭與挪威5月都承認巴勒斯坦為國家，國際上呼籲巴勒斯坦建國的聲音愈來愈大，讓始終不願巴勒斯坦完整建國的以色列感到很頭痛。

半島》提到，由於阿聯在國際常負責居中協調兩國衝突，因此其表態各界關注。近日該國又協助俄羅斯與烏克蘭交換戰俘103人，總計在俄烏戰爭期間，阿聯便居中協調2國交換戰俘8次，共換回1994人，對比起以哈戰爭僅成功換俘1次、雙方共換俘200多人多出不少，顯見其影響力。

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以色列 俄烏戰爭 巴勒斯坦

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