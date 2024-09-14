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一月才發射成功 伊朗國營媒體：今年第2度成功發射衛星進入軌道

中央社／ 德黑蘭14日綜合外電報導
伊朗國營媒體報導，伊朗今天發射Chamran-1研究衛星進入軌道，這是伊朗今年第2度成功發射衛星進入軌道。圖／路透
伊朗國營媒體報導，伊朗今天發射Chamran-1研究衛星進入軌道，這是伊朗今年第2度成功發射衛星進入軌道。圖／路透

伊朗國營媒體報導，伊朗今天發射Chamran-1研究衛星進入軌道，這是伊朗今年第2度成功發射衛星進入軌道。

路透社報導，伊朗發射這顆研究衛星的時機，正值美國與歐洲國家指控伊朗運交彈道飛彈給俄羅斯之際，但伊朗矢口否認。歐美國家認為，俄國在數週內可能將這批飛彈用於對烏克蘭作戰。

美軍聲稱，用來發射衛星進入軌道的長程發射技術，伊朗也可用於發射長程武器，可能包括核彈頭。

伊朗國營媒體說，這顆由伊朗電子工業集團（Iranian Electronics Industries）研製的衛星，進入距離地表550公里的軌道。

今年一月，伊朗媒體報導，伊朗成功發射研究衛星「索拉雅」（Soraya）進入距離地表750公里的軌道，這是截至目前伊朗發射衛星達到的最高高度。

由於技術問題，近年伊朗衛星發射遭遇數次失敗。在中東地區，伊朗飛彈計畫的規模數一數二。

伊朗 彈道飛彈 衛星

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