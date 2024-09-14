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哈瑪斯領導人躲地道1年終發聲！連曝多封信件 專家分析背後用意

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領袖辛瓦神隱近1年，近日終於公開發聲。美聯社
巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領袖辛瓦神隱近1年，近日終於公開發聲。美聯社

以哈戰爭開打後，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）就不曾公開露面，也已將近1年沒有公開發聲。但他本周無預警發布多封公開信件，重申對抗以色列的決心，並支持伊朗力挺的「抵抗軸心」（axis of resistance），也就是散布在黎巴嫩、巴勒斯坦、敘利亞等地的反以色列武裝團體。

CNN報導，黎巴嫩真主黨在Telegram頻道揭露辛瓦的信件內容，稱辛瓦感謝真主黨自去年10月8日、也就是哈瑪斯越境突襲以色列的隔天迄今，持續對抗以色列。

辛瓦表示，哈瑪斯將致力於前領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）的抵抗路線，並且在「面對猶太復國主義計畫時，團結『抵抗軸心』的核心伊斯蘭民族（Ummah）。」

辛瓦是以色列的頭號通緝犯之一，以哈戰爭後就沒有公開露面或發聲。根據哈瑪斯Telegram頻道指出，他10日發布戰爭以來首次聲明，恭賀阿爾及利亞總統塔布納（Abdelmadjid Tebboune）勝選，11日致信感謝那些哀悼哈尼雅之死的人們，13日則是致信真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）。但CNN無法證實，這些信件是否確實出於辛瓦。

加薩分析師席哈達（Muhammad Shehada）認為，這些信件的主要目標讀者是以色列，辛瓦想展現自己仍能不受干擾地工作，「我在這裡，我還活著，我完全負責指揮。我一直在跟進，並且了解加薩外面發生的一切事情。」

席哈達稱，另一群目標讀者則是哈瑪斯，包括組織內部懷疑論者，以及懷疑辛瓦是否能夠在加薩地道裡執行領導任務的美國、埃及與卡達等調解國。

以色列 哈瑪斯 戰爭

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