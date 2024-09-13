義大利欲禁止挺巴勒斯坦活動 避開以色列恐攻周年
巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）突襲以色列事件將於10月7日屆滿週年，義大利政府正考慮在靠近該日期的前後時段，禁止相關示威活動，以免引起動亂或升高對立。
安莎通訊社（ANSA）報導，義大利官員透露，內政部正在考慮禁止支持巴勒斯坦的團體在10月7日前後舉辦任何遊行示威活動，以免現場情緒過激，引起社會動盪。
此外，義大利當局也擔憂，挺巴勒斯坦團體在以色列遭受恐攻的哀悼紀念日舉辦活動，會傳達「歌頌屠殺」的負面訊息。
目前「巴勒斯坦青年」（Young Palestinians）已在社群平台宣布，10月5日將在羅馬舉行示威抗議活動，口號是「停止種族屠殺，巴勒斯坦抗爭長存」。
有義大利官員認為，過去羅馬已曾舉辦多次類似的支持巴勒斯坦街頭運動，從未發生動亂，但也有官員認為必須考量舉辦時機的敏感性。
據報導，義大利政府在內部會議中針對此事提出討論，但尚未做出最後決定。
義大利政府高度關注中東情勢，除積極促成加薩停火，並提供當地人道物資。
義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）8月中接受義大利媒體新聞報（La Stampa）專訪時表示，義大利將在9月聯合國大會期間，提出一份重建加薩計畫，義大利也將在中東派出一支特遣部隊，與聯合國、阿拉伯周邊國家合作，致力促成巴勒斯坦國家誕生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言