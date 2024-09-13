義大利欲禁止挺巴勒斯坦活動 避開以色列恐攻周年

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）突襲以色列事件將於10月7日屆滿週年，義大利政府正考慮在靠近該日期的前後時段，禁止相關示威活動，以免引起動亂或升高對立。

安莎通訊社（ANSA）報導，義大利官員透露，內政部正在考慮禁止支持巴勒斯坦的團體在10月7日前後舉辦任何遊行示威活動，以免現場情緒過激，引起社會動盪。

此外，義大利當局也擔憂，挺巴勒斯坦團體在以色列遭受恐攻的哀悼紀念日舉辦活動，會傳達「歌頌屠殺」的負面訊息。

目前「巴勒斯坦青年」（Young Palestinians）已在社群平台宣布，10月5日將在羅馬舉行示威抗議活動，口號是「停止種族屠殺，巴勒斯坦抗爭長存」。

有義大利官員認為，過去羅馬已曾舉辦多次類似的支持巴勒斯坦街頭運動，從未發生動亂，但也有官員認為必須考量舉辦時機的敏感性。

據報導，義大利政府在內部會議中針對此事提出討論，但尚未做出最後決定。

義大利政府高度關注中東情勢，除積極促成加薩停火，並提供當地人道物資。

義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）8月中接受義大利媒體新聞報（La Stampa）專訪時表示，義大利將在9月聯合國大會期間，提出一份重建加薩計畫，義大利也將在中東派出一支特遣部隊，與聯合國、阿拉伯周邊國家合作，致力促成巴勒斯坦國家誕生。