以哈開戰後最大規模醫療後送 世衛撤離近百患者

世界衛生組織（WHO）今天宣布自以哈戰爭爆發以來最大規模醫療後送行動，並表示在加薩走廊因戰爭受傷的人當中至少有1/4遭受了「改變人生的傷勢」。

法新社報導，世衛組織表示，世衛昨天與合作夥伴共同將97名病患和重傷患者，從飽受戰火蹂躪的加薩走廊（Gaza Strip）撤離到阿布達比（Abu Dhabi）接受專門照護。

派駐巴勒斯坦自治區的世衛代表皮佩爾科恩（RikPeeperkorn）告訴記者：「這是自2023年10月（以哈戰爭）以來，加薩走廊最大規模的醫療後送。」

這群患者罹患癌症等各式疾病，以及受到嚴重外傷等傷勢，其中包括45名兒童。

這些患者和155名同行者已先從加薩走廊4個地點轉移到加薩走廊中部一家醫院，然後再飛往阿布達比。

世衛表示，將患者接離加薩走廊北部的行動特別複雜，因為很難進入當地。

世衛今天表示，截至7月23日，在以哈戰爭中受傷的人中至少有1/4、即約2萬2500人遭受了「改變人生的傷勢」，許多人需要截肢，或未來幾年須做重大復健治療。