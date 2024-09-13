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以色列又1高官為哈瑪斯突襲引咎辭職！精銳網軍部隊指揮官辭職信曝

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
以色列軍方精銳網路情報部門「8200部隊」指揮官尤西．沙利葉（Yossi Sariel）12日宣布請辭。照片翻攝╱parstoday.ir
以色列軍方精銳網路情報部門「8200部隊」指揮官尤西．沙利葉（Yossi Sariel）12日宣布請辭。照片翻攝╱parstoday.ir

以色列軍方精銳網路情報部門「8200部隊」是全世界最強大的監控機關之一，其指揮官尤西．沙利葉（Yossi Sariel）12日宣布請辭，並公開坦承對去年10月7日遭哈瑪斯跨境攻擊的失誤負責。

沙利葉12日表示，在完成對該部隊於去年遭哈瑪斯跨境攻擊行動中失敗的初步調查後，他已通知上級，打算去職。

沙利葉在長達4頁的信中說，「我沒有完成我對自己的期望，也沒有完成我部下和指揮官對我的期望，也沒有完成我深愛的國家公民對我的期望。」稱「8200部隊的情報和行動失敗的責任完全落在我身上。」

哈瑪斯此次對以色列發動的襲擊造成至少1200人死亡，另有250人遭俘虜。事件發生後，以色列多名高層國防與安全官員曾主動承擔責任，其中包括以色列國家安全局（Shin Bet）局長。

「8200部隊」曾因不亞於英國政府通訊總部（GCHQ）情蒐能力，而在以色列國內國外備受尊崇，也據信建立了密切監視巴勒斯坦領土的大量監控設備。

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