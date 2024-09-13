聽新聞
0:00 / 0:00
以色列又1高官為哈瑪斯突襲引咎辭職！精銳網軍部隊指揮官辭職信曝
以色列軍方精銳網路情報部門「8200部隊」是全世界最強大的監控機關之一，其指揮官尤西．沙利葉（Yossi Sariel）12日宣布請辭，並公開坦承對去年10月7日遭哈瑪斯跨境攻擊的失誤負責。
沙利葉12日表示，在完成對該部隊於去年遭哈瑪斯跨境攻擊行動中失敗的初步調查後，他已通知上級，打算去職。
沙利葉在長達4頁的信中說，「我沒有完成我對自己的期望，也沒有完成我部下和指揮官對我的期望，也沒有完成我深愛的國家公民對我的期望。」稱「8200部隊的情報和行動失敗的責任完全落在我身上。」
哈瑪斯此次對以色列發動的襲擊造成至少1200人死亡，另有250人遭俘虜。事件發生後，以色列多名高層國防與安全官員曾主動承擔責任，其中包括以色列國家安全局（Shin Bet）局長。
「8200部隊」曾因不亞於英國政府通訊總部（GCHQ）情蒐能力，而在以色列國內國外備受尊崇，也據信建立了密切監視巴勒斯坦領土的大量監控設備。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言