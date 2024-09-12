以色列空襲加薩學校 至少34死包括6名聯合國人員

醫院表示，以色列昨晚和今天空襲加薩一所收容巴勒斯坦流離失所家庭的聯合國學校和兩棟民宅，造成至少34死，其中包括19名婦孺。

聯合國官員表示，死者中還有6名聯合國工作人員。

美聯社報導，最致命的攻擊發生在今天下午，目標是加薩中部紐瑟拉特（Nuseirat）難民營的聯合國賈烏尼預備男校（Al-Jaouni Preparatory Boys School）。

以色列軍方表示，他們鎖定的是計劃從學校內部發動攻擊的哈瑪斯（Hamas）武裝分子，但該說法無法獲得獨立證實。

至少14名死者，包括兩名兒童和一名女性，已被送往附近的醫院。另有至少18人在攻擊中受傷。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，這場攻擊造成聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）6名人員死亡。

因以色列的攻擊和疏散令被迫逃離家園的數以萬計巴勒斯坦人，目前住在加薩各地的學校。賈烏尼是聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署在加薩開設的眾多學校之一，戰爭期間多次遭到攻擊。

以色列以加薩的學校被哈瑪斯武裝分子利用為由，而經常轟炸學校。以色列指控哈瑪斯以住宅區為根據地發動攻擊，造成平民傷亡。

聯合國支持的組織「教育群集」（EducationCluster）7月調查顯示，加薩90%以上校舍在攻擊中嚴重或部分受損，一半以上收容流離失所者的學校遭到攻擊。

加薩衛生部今天表示，以色列在加薩持續11個月的行動已造成至少4萬1084名巴勒斯坦人死亡，另有9萬5029 人受傷。