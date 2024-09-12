美核潛艦攜戰斧飛彈抵中東

美國國防部十日表示，美國海軍核動力潛艦「喬治亞號」（USS Georgia）已抵達中東，加入正在該地區的「羅斯福號」和「林肯號」二個航艦打擊群。

星條旗報報導，五角大廈發言人賴德證實，「喬治亞號」接到命令航向中東地區的一個多月後，該艦來到美軍中央司令部的行動區域。

賴德沒有提供其他詳情，包括「喬治亞號」何時抵達或所在位置。

「喬治亞號」是俄亥俄級核動力潛艦，攜帶多達一五四枚戰斧巡弋飛彈與Mk48魚雷。隨著以色列和伊朗代理武力之間的緊張關係達到沸點，美國國防部長奧斯丁於八月十一日下令「喬治亞號」駛往中央司令部轄區。

不過，「喬治亞號」沒有立即前往中央司令部轄區。過去四個星期，五角大廈維持該艦正前往該地區的說法，八月二十二日才透露「喬治亞號」在東地中海執行任務。

星條旗報同時指出，五角大廈於八月廿六日宣布，「羅斯福號」航艦在中東的時間將會延長。「羅斯福號」航艦打擊群一月從加州聖地牙哥動身，部署到印太地區，六月下旬轉往中東，接替「艾森豪號」航艦。

賴德十日表示，沒有關於「羅斯福號」何時會結束這次部署返航的最新消息。