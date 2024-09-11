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美國駐伊拉克外交設施遇襲 大使館回報無人傷亡
美國駐伊拉克大使館發言人今天透過聲明表示，在首都巴格達一處美國外交設施昨晚遭到襲擊，不過沒有人員傷亡通報，損害評估正在進行。
安全事務消息人士告訴路透社，兩枚火箭昨晚11時左右落於駐紮在巴格達機場周邊的美軍基地勝利營（Camp Victory）附近。
美國大使館聲明指出：「所幸沒有人員傷亡通報，我們正在評估損害情況及（攻擊）原因。」
伊朗支持的伊拉克什葉派民兵組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）表示，根據襲擊發生時間點，這顯然是為了打斷伊朗新任總統裴澤斯基安（MasoudPezeshkian）自今天展開的伊拉克訪問行程。
真主黨旅今早發布聲明，呼籲伊拉克安全部隊調查攻擊事件並確定誰應為此負責。
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