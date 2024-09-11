「沒有空氣呼吸」以色列公布6人質喪命處影片 地下隧道可見大片血跡

以色列軍方今天播出加薩走廊一處地下隧道影片，指巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」就是在此殺害去年10月7日襲擊期間綁架的6名人質，以方日前尋獲了他們的遺體。

法新社報導，以色列部隊本月1日尋獲6名人質遺體，他們身亡的消息在以色列引發巨大悲痛，民眾舉行大規模抗議，要求政府採取更多行動救回還留在加薩走廊（Gaza Strip）的人質。

以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）今天提供6名人質在加薩走廊南部度過生命最後幾天的新相關細節，指隧道空間小到不可能在裡面站立。

路透社報導，哈加里表示至少有兩名哈瑪斯（Hamas）槍手在隧道擊斃人質，隧道位於地下20公尺處，高不到170公分、寬約80公分。

哈加里在影片中說：「他們曾在這個隧道待了數周或數天，這點我們會查出來。但他們在隧道的生活條件非常惡劣，沒有空氣可以呼吸。」

哈加里談到，以色列部隊找到床墊、衣物、裝滿尿液的瓶子、一副西洋棋、可蘭經、AK-47突擊步槍彈匣以及人質被槍殺的血跡。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）上周提到，6名人質是「後腦」中彈。哈加里發誓，以色列部隊將「追捕」殺害6人的武裝分子。

人質及失蹤家庭論壇（Hostages and Missing FamiliesForum）稱今天播出的影像「令人震驚」，並警告拯救仍遭關押人質的「時間不多了」。

人質及失蹤家庭論壇透過聲明指出：「以色列總理及政府部會首長對被綁架者的命運與安全負有共同責任。他們的沉默與不作為在這國家史上前所未見，歷史將永遠和他們算帳。」