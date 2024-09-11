快訊

證實幻象戰機失事前發現鳥類血漬 空軍：不影響派飛標準

司法開恩？台大骨科部主任強制猥褻 「愛的抱抱」 1原因從入獄變緩刑

伊朗總統上任後首訪伊拉克會總理 尋求深化兩國關係

中央社／ 巴格達11日綜合外電報導
伊朗新任總統裴澤斯基安（左）抵達鄰國伊拉克會總理蘇達尼（右）。 路透社
伊朗新任總統裴澤斯基安（左）抵達鄰國伊拉克會總理蘇達尼（右）。 路透社

伊朗新任總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天抵達鄰國伊拉克，這是他自上任以來的首趟外訪，目的在著手加強原已緊密的兩伊關係。

法新社報導，伊拉克總理辦公室發表簡短聲明說，「總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）歡迎伊朗伊斯蘭共和國總統裴澤斯基安」，並附上兩人在巴格達機場停機坪握手的照片。

裴澤斯基安矢言將把與鄰國建立關係列為首要之務，他尋求緩解伊朗遭國際社會孤立的局面，並減輕美國帶頭制裁伊朗經濟造成的衝擊。

在裴澤斯基安訪問伊拉克前，西方強權昨天宣布對伊朗祭出新的制裁，理由是伊朗向俄羅斯供應用於對付烏克蘭的短程飛彈。

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanani）警告英國、法國與德國，他們將因為這個「敵對」舉動，「面臨適當且相稱的行動」。

在伊朗總統訪問伊拉克之際，中東也因加薩戰爭陷入混亂，並將此區獲伊朗支持的武裝團體給捲入，讓巴格達與華府的關係變得更複雜。

伊拉克安全官員說，在裴澤斯基安抵達伊拉克的數小時前，以美國為首的反聖戰士聯軍使用的機場基地發生爆炸。

獲伊朗支持的伊拉克民兵組織真主黨旅（KetaebHezbollah）的發言人說，昨晚的攻擊目的在「擾亂伊朗總統的訪問」。

伊拉克 伊斯蘭 伊朗 巴格達

延伸閱讀

接見帕運代表團 賴總統：感謝選手為台灣寫下光輝一頁

經長：無論誰當選下任美國總統 對台經貿政策不會改變

伊朗提供俄羅斯飛彈 歐美祭出新制裁

美英重申致力台海和平 證實伊朗供應俄羅斯飛彈

相關新聞

攜帶154枚戰斧巡弋飛彈 五角大廈證實「喬治亞號」核潛艦抵達中東

美國國防部10日表示，美國海軍核動力潛艦「喬治亞號」（USS Georgia, SSGN-729）已抵達中東，加入了正在...

伊朗總統上任後首訪伊拉克會總理 尋求深化兩國關係

伊朗新任總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天抵達鄰國伊拉克，這是他自上任以來的首趟外訪，目的在著手加...

以色列開出新條件！放哈瑪斯首領安全離開加薩 交換停火、人質獲釋

彭博資訊報導，以色列人質暨失蹤人員協尋特使赫許（Gal Hirsch）10日透露，願意提供哈瑪斯首領辛瓦（Yahya S...

美籍示威女子遭擊斃 布林肯要求以色列整頓軍隊

一名參與反對以色列擴張屯墾區示威活動的美籍女子日前中彈身亡，儘管以方說整起事件是意外，美國務卿布林肯今天仍說重話，要求以...

美籍女示威送命調查出爐！以軍稱不小心開火 拜登附和「是意外」

美籍土裔女子埃吉（Aysenur Ezgi Eygi）日前於以色列占領的約旦河西岸地區示威時遭以色列國防軍射殺身亡，以國...

以色列炸敘利亞軍事基地 至少釀18死43傷

以色列時報引述阿拉伯敘利亞通訊社報導，以色列國防軍8日晚間多次空襲敘利亞中部城市哈馬（Hama）以西的邁斯亞夫（Masy...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。