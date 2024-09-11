伊朗總統上任後首訪伊拉克會總理 尋求深化兩國關係

伊朗新任總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天抵達鄰國伊拉克，這是他自上任以來的首趟外訪，目的在著手加強原已緊密的兩伊關係。

法新社報導，伊拉克總理辦公室發表簡短聲明說，「總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）歡迎伊朗伊斯蘭共和國總統裴澤斯基安」，並附上兩人在巴格達機場停機坪握手的照片。

裴澤斯基安矢言將把與鄰國建立關係列為首要之務，他尋求緩解伊朗遭國際社會孤立的局面，並減輕美國帶頭制裁伊朗經濟造成的衝擊。

在裴澤斯基安訪問伊拉克前，西方強權昨天宣布對伊朗祭出新的制裁，理由是伊朗向俄羅斯供應用於對付烏克蘭的短程飛彈。

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanani）警告英國、法國與德國，他們將因為這個「敵對」舉動，「面臨適當且相稱的行動」。

在伊朗總統訪問伊拉克之際，中東也因加薩戰爭陷入混亂，並將此區獲伊朗支持的武裝團體給捲入，讓巴格達與華府的關係變得更複雜。

伊拉克安全官員說，在裴澤斯基安抵達伊拉克的數小時前，以美國為首的反聖戰士聯軍使用的機場基地發生爆炸。

獲伊朗支持的伊拉克民兵組織真主黨旅（KetaebHezbollah）的發言人說，昨晚的攻擊目的在「擾亂伊朗總統的訪問」。