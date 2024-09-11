聯合國：以軍舉槍威脅加薩小兒麻痺疫苗接種車隊

聯合國發言人今天表示，一支聯合國車隊在以色列軍事檢查站遭以軍舉槍脅迫停車，車輛還遭推土機嚴重破壞。這支車隊載著為加薩兒童接種小兒麻痺疫苗的工作人員。

法新社報導，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）說，今天發生的這起事件是以色列軍隊「為加薩人道主義工作人員帶來令人無法接受的危險和障礙的最新例證」。

他說，車隊載著12名工作人員，準備前往加薩走廊（Gaza Strip）北部支援小兒麻痺疫苗接種計畫。

杜雅里克說，相關行動「皆與以色列軍方充分協調，所有細節也都提前交給以色列當局」。

然而，當這批工作人員抵達檢查站時，以軍表示他們要扣留兩名聯合國工作人員進行審問。

杜雅里克說：「情勢迅速升級，以軍拿著武器指向我們車隊的工作人員，聯合國車輛也被以色列軍隊包圍，接著開槍射擊。」

「隨後，以色列國防軍（IDF）戰車和推土機接近車隊，前後包夾聯合國車輛，將車隊與聯合國工作人員集中在一起。

他說，當聯合國高級官員試圖與以色列當局交涉，為緊張情勢降溫時，車隊仍受到以軍舉槍威脅。

杜雅里克說，兩名聯合國人員接受以軍審問，歷經7個半小時後，所有人員都被釋放。

他說：「這起事件及以色列軍隊在當地的行為，使我們工作人員的性命處於危險之中。以色列軍隊必須採取措施，保護人道主義工作者和資產，讓他們能順利工作，這點至關重要。」

路透社報導，以色列軍方今天回應聯合國說法時表示，以軍接獲情報指車隊中有「可疑的巴勒斯坦人」，因而將車隊攔下，打算進行訊問。

以色列在聲明中寫道：「我們強調，這支車隊是用來進行聯合國人員輪調，而非用來運送小兒麻痺疫苗。以色列安全部隊在現場詢問了嫌疑人，接著放了他們，車隊返回加薩走廊南部。」

加薩許多地區如今已成廢墟，疾病蔓延，以色列的軍事攻擊迫使240萬加薩居民中的大多數人逃離家園，幾乎是在狹窄且不衛生的環境中避難。

在加薩出現25年來首例小兒麻痺確診病例後，在局部「人道主義停止作戰」的幫助下，聯合國上週開始針對64萬名10歲以下兒童展開大規模疫苗接種工作。