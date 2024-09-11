美籍示威女子遭擊斃 布林肯要求以色列整頓軍隊

一名參與反對以色列擴張屯墾區示威活動的美籍女子日前中彈身亡，儘管以方說整起事件是意外，美國務卿布林肯今天仍說重話，要求以軍徹底改進他們在約旦河西岸的行為準則。

綜合路透社和法新社報導，遭擊斃的是26歲土耳其裔美籍女性埃吉（Aysenur Ezgi Eygi），事發於本月6日，地點在距離那不魯斯（Nablus）不遠的約旦河西岸城鎮貝塔（Beita）一處巴勒斯坦人一再遭極右派猶太屯墾者攻擊的村落。

以軍今天表示，初步調查顯示，致命的那一槍很可能來自以軍，但說埃吉之死是無心造成的，以方深感遺憾。以軍進一步表示，那一槍「並不是瞄準她，而是瞄準暴動行動的主要煽動者」。

巴勒斯坦官員表示，埃吉是頭部中槍身亡。

美國總統拜登後來表示，他認為埃吉遇襲喪生一事是「意外」；然而，布林肯（Antony Blinken）今天以他迄今最強硬措詞批評以色列這個華府在中東地區最親密的盟友，說這整起事件「無端且不正當」。

他說，華府方面將堅持要求以色列政府改變旗下軍隊在約旦河西岸的行為方針。

他在英國倫敦告訴媒體說：「沒有人應該在參與抗議行動時遭槍擊或喪命，沒有人應該為了自由表達意見而甘冒賠上性命的風險。」

「依我們判斷，以色列安全部隊需要就他們在約旦河西岸的作業方式作出根本改變，包括改變他們的交戰規則。」

他說：「我們如今有第2位美國公民命喪以軍之手，這叫人難以接受。」

以色列政府發言人婉拒對布林肯的發言置評。

自2020年以來，巴勒斯坦民眾每週都會在貝塔示威，藉此抗議距離不遠的屯墾前哨站艾維亞塔（Evyatar）一再擴張。艾維亞塔過去是未經授權的屯墾前哨站，以色列執政聯盟之中的極端民族主義成員卻採取行動，將這類前哨站予以合法化。此舉已招致華府表態直指恐威脅約旦河西岸的穩定，也不利於解決以巴衝突的「兩國方案」的推動。