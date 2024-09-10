以色列轟炸加薩人道區釀14死 以軍稱打擊哈瑪斯指揮中心
路透報導，以色列國防軍10日稍早發射至少4枚飛彈轟炸加薩南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）難民營，該處被指定為人道專區，造成至少14名巴勒斯坦平民罹難，以軍則稱空襲目標是哈瑪斯指揮營。
加薩民間緊急服務機構表示，至少20個帳篷起火，該區被炸出深達9公尺大坑。
對此以色列表示，行動是為了打擊該人道專區內的哈瑪斯指揮控制中心。
居民描述，救護車在該地區附近的醫院來回運送患者，期間仍可以聽到以色列戰機在上空的聲音。
以哈戰爭至今，230萬加薩人幾乎都被離開家園至少1次，有些人不得不逃亡多達10次。
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