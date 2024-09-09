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以色列前部長籲將焦點轉向真主黨：我們恐慢了幾步

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
以色列時任戰時內閣部長甘茨今年6月在特拉維夫附近的拉馬干舉行記者會，宣布辭職。歐新社
以色列時任戰時內閣部長甘茨今年6月在特拉維夫附近的拉馬干舉行記者會，宣布辭職。歐新社

英國衛報報導，以色列前戰時內閣部長甘茨（Benny Gantz）呼籲以國，應將焦點轉向黎巴嫩真主黨和以國北部與黎巴嫩接壤邊境，並表示他認為他們已經慢了幾步。

以色列時報引述甘茨在美國華府中東論壇發表的言論。甘茨說：「我們有足夠的軍力處理加薩，而我們應該專注以國北部發生的事情。北方的時代已經到來，而我認為我們其實已經慢了幾步。」

甘茨接著說：「在加薩，我們已跨越戰役的緊要關頭。我們可以在加薩進行任何我們想做的事。我們應該尋求達成協議解救人質，但如果我們在接下來的時間，幾天內、幾周內或者不知何時，都無法達成協議的話，我們就應該向北走。我們有能力打擊黎巴嫩，如果有需要。」

甘茨補充，「哈瑪斯的事已是舊聞」，並稱「伊朗和該地區所有代理人，以及他們試圖做的事，才是真正的問題」。

甘茨是以國反對黨領袖，在去年10月7日哈瑪斯襲以後加入以國戰時內閣，但在今年6月請辭，戰時內閣也解散。

內閣 哈瑪斯 黎巴嫩

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