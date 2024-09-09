敘利亞官媒：以色列空襲中部軍事據點 至少14死43傷

敘利亞官方媒體今天報導，以色列昨晚對敘利亞哈瑪省（Hama）邁斯亞夫市周邊地區進行多次空襲，造成至少14人喪命，另有43人受傷。

敘利亞官媒「敘利亞新聞社」（SANA）引述一名醫療消息人士報導：「以色列襲擊邁斯亞夫市（Misyaf）周邊多地，犧牲的人數上升至14人，43名傷者中有6人傷勢嚴重。」

一名軍方消息人士告訴敘利亞新聞社：「昨晚23時20分左右，以色列軍隊自黎巴嫩西北部方向展開空中侵略行動，將（敘利亞）中部數個軍事據點當作攻擊目標。」

這名消息人士並說「我方防空系統迎戰來犯飛彈，並擊落其中一些飛彈」，但並未提供進一步細節。

路透社報導，根據兩名區域情報消息人士，邁斯亞夫市附近一個生產化武的主要軍事研究中心多次被擊中，一支參與製造武器的伊朗軍事專家團隊據信駐紮於此。

以色列政府並未立即發表評論，以方通常也不會就關於空襲敘利亞的特定報導置評。

自巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日突襲以色列造成軍民死傷以來，以色列加強打擊敘利亞境內獲伊朗支持的民兵目標，也攻擊敘利亞防空系統及部分軍隊。