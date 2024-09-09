約旦國會大選將登場 民眾關注加薩戰爭恐無心投票

約旦明天將舉行國會大選，然而民眾普遍為經濟不景氣與加薩走廊戰爭持續不斷感到挫折，一些選民可能無心參與選舉，甚至放棄投票。

法新社報導，約旦4年舉行一次國會大選，今年是2022年1月通過新法後首次國會選舉，這項法律增加了眾議院總席次、為女性保留更多名額並調降候選人最低年齡限制。

參選者包括約旦主要部落代表、中間派與親政府候選人、獨立和左派人士，以及穆斯林兄弟會（MuslimBrotherhood）政治部門暨最大反對黨「伊斯蘭行動陣線」（Islamic Action Front）成員。

根據約旦選舉委員會，在這個約有1150萬人口的國家，逾510萬人登記投票。

以色列自去年10月7日起持續對加薩走廊（GazaStrip）發動致命攻勢，激怒許多約旦選民。約旦選民約一半是巴勒斯坦裔。

43歲公務員穆罕默德（Omar Mohammed）談到，每天在加薩走廊發生的殺戮、破壞與慘劇，讓他們感到痛苦無助、羞辱貶抑，使他們忘記選舉和所有周遭事物，「我還不確定自己是否會去投票」。

約旦政府昨天表示，一位叫做傑齊（Maher Diab al-Jazi）的約旦卡車司機在通往約旦河西岸（WestBank）的胡笙國王橋（King Hussein Bridge）射殺3名以色列警衛，內政部根據初步調查指傑齊是獨自犯案。

約旦前國會議員阿莫帝（Saleh Armouti）代表伊斯蘭行動陣線再次參選，他告訴法新社，加薩走廊戰爭與巴勒斯坦志業成為選舉核心議題，所有人都把注意力放在那裡及巴勒斯坦人遭到屠殺。

阿莫帝認為選舉不應延期，「但我也擔心一些人會因這些事件而放棄投票」。

加薩走廊戰事遲遲未平息，也重創占約旦國內生產毛額（GDP）14%左右的觀光業，導致國家收入下降，而約旦今年第1季公共債務逼近500億美元，失業率高達21%。