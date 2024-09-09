以色列前官員稱軍事焦點應轉向北部 警告恐已慢半拍

以色列前戰時內閣部長甘茨（Benny Gantz）今天表示，以色列應該把軍事焦點轉向真主黨與黎巴嫩邊境，他並警告說「我們在這方面已經遲了」。

法新社報導，以色列與伊朗支持的真主黨（Hezbollah）幾乎每天都在跨境交火，黎巴嫩民兵組織真主黨表示，它的行動是為了支持盟友巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）目前在加薩（Gaza）持續進行的戰爭。

甘茨在華盛頓的一個中東論壇上表示：「我們已有足夠部隊對付加薩，應集中精力關注北部正在發生的事。」甘茨還表示，伊朗及其代理人才是「真正的問題」。

這位曾任國防部長及參謀總長的中間派政治人物還說：「對北方行動的時機已經來臨，實際上我認為我們已經遲了。」

甘茨表示，10月7日哈瑪斯襲擊引發加薩戰爭後，以色列與真主黨的敵對情勢惡化，以色列在撤離北部大部分地區時犯了一個錯誤。

甘茨說：「在加薩，我們已跨過戰爭的決定性時刻。」 「我們可以在加薩做任何我們想做的事。」

「我們應該尋求達成協議以解救人質，但如果我們在未來幾天或幾週，或者不知什麼時候，都無法達成協議的話，我們就應該向北走。」

甘茨說，「我們有能力…打擊黎巴嫩，如果有需要的話。」

甘茨補充說，「哈瑪斯的故事已經是舊聞」，「伊朗及其它的地區代理人，還有他們試圖想做的事，才是真正的重點。」

甘茨是在6月離開了以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）的政府，因為它缺乏對加薩的戰後計畫。

以色列官方數據顯示，10月7日哈瑪斯對以色列的襲擊造成1205人死亡，其中大部分是平民，包括一些在囚禁期間被殺的人質。

哈瑪斯在攻擊中劫持了251名人質，其中97名仍被扣押在加薩，以色列軍方宣稱其中已有33人死亡。

聯合國人權辦公室（UN Human Rights Office）表示，大多數死者是婦女和兒童。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）在視察加薩中部的扎里姆走廊（Netzarim Corridor）時也提到黎巴嫩邊境局勢。葛朗特告訴部隊「我們正為北部可能發生的任何情況做準備」。

根據葛朗特辦公室發表的聲明，葛朗特說，「重心的轉移可能很快就會發生，短時間內你可能就會身在其中。」