以色列轟炸敘利亞化學武器基地！釀5死、19傷 引爆2處大火
以色列時報引述阿拉伯敘利亞通訊社（SANA）報導，以色列國防軍8日晚間多次空襲敘利亞中部城市哈馬（Hama）以西的邁斯亞夫（Masyaf），造成至少5名平民身亡、19人受傷，更釀成2處大火，消息稱行動目標是當地一所大型軍事研究中心。
以哈戰爭爆發以來，以色列加強攻擊伊朗扶植的敘利亞軍事據點，以及敘利亞空軍與部分軍隊。
路透報導，邁斯亞夫長期被以色列視為伊朗軍隊和親伊朗民兵的基地，近年來多次成為以軍襲擊目標，該地有一所專門研發化學武器的科學研究技研發中心（Scientific Studies and Research Center）。
據以色列描述，該中心被伊朗軍隊用於製作精準地對地飛彈，其中有一群伊朗軍事專家負責生產武器。
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