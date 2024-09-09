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以色列轟炸敘利亞化學武器基地！釀5死、19傷 引爆2處大火

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以色列8日晚間多次空襲敘利亞中部城市邁斯亞夫，造成至少5名平民身亡、19人受傷，更釀成2處大火。圖／截自以色列時報
以色列8日晚間多次空襲敘利亞中部城市邁斯亞夫，造成至少5名平民身亡、19人受傷，更釀成2處大火。圖／截自以色列時報

以色列時報引述阿拉伯敘利亞通訊社（SANA）報導，以色列國防軍8日晚間多次空襲敘利亞中部城市哈馬（Hama）以西的邁斯亞夫（Masyaf），造成至少5名平民身亡、19人受傷，更釀成2處大火，消息稱行動目標是當地一所大型軍事研究中心。

以哈戰爭爆發以來，以色列加強攻擊伊朗扶植的敘利亞軍事據點，以及敘利亞空軍與部分軍隊。

路透報導，邁斯亞夫長期被以色列視為伊朗軍隊和親伊朗民兵的基地，近年來多次成為以軍襲擊目標，該地有一所專門研發化學武器的科學研究技研發中心（Scientific Studies and Research Center）。

據以色列描述，該中心被伊朗軍隊用於製作精準地對地飛彈，其中有一群伊朗軍事專家負責生產武器。

以色列 伊朗 敘利亞

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