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哈瑪斯「毒藥」要求 停火協議生變

聯合報／ 編譯茅毅俞仲慈／綜合報導
以色列大城特拉維夫七日晚間湧入幾十萬群眾，又一次要求以國總理內唐亞胡盡快達成停火協議，施壓他設法讓以國人質平安返家。（法新社）
以色列大城特拉維夫七日晚間湧入幾十萬群眾，又一次要求以國總理內唐亞胡盡快達成停火協議，施壓他設法讓以國人質平安返家。（法新社）

華盛頓郵報七日報導，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯提出新要求，使美國總統拜登幾月以來推動的加薩停火協議出現變數。整體而言，在拜登明年一月卸任前，他能使加薩戰爭畫下句點並讓剩餘人質獲釋的機率似乎愈來愈渺茫。

上周美國、卡達和埃及談判代表致力化解以色列與哈瑪斯間剩餘的若干歧見，以提出過渡提案的最後細節。一位拜登政府高官說，以、哈雙方原本初步同意在某個時間點，由以方釋放被判處無期徒刑的巴勒斯坦民兵，以交換哈瑪斯釋放以國軍人。

但幾天後，同樣也在上周，哈瑪斯改口除了民兵，以方還需釋放其監禁關押的巴勒斯坦平民，才能交換以國軍人。前述高官形容哈瑪斯所提的新條件是「毒藥」，該報導稱為達成停火協議的最新障礙。

白宮官員、美國國會議員及外交官均同意，達成加薩停火協議，除了能解決加薩走廊自去年十月以來悲慘的人道危機並讓人質獲釋，還可避免加薩衝突演變為更廣泛的區域戰爭。

以哈無心終結加薩衝突

惟談判代表們愈來愈擔憂，以哈雙方都沒真心推動達成終結加薩衝突的協議。這也使拜登到頭來將在未能成功調解這場衝突下，結束其總統任期。這也將有損其留下的外交政績與歷史評價。

民主黨籍聯邦參議院外委會議員墨菲直言，多數時候顯然是美方的努力遠超過以色列政府；鑒於以色列總理內唐亞胡與哈瑪斯各有政治盤算，因此達成停火協議「至今都不是一個非常有可能的結果」。

七月下旬內唐亞胡提出一系列新要求，包括堅持以軍在停火後仍駐防在加薩走廊與埃及邊界、僅八哩（約十三公里）寬的「費城走廊」，導致停火協議談判生波。

哈瑪斯手中肉票最關鍵

停火協議最棘手的問題就是約一百名遭綁架的人質中，到底還有多少人倖存，而且以軍一日在南加薩地道內尋獲六名以色列人質遺體，又再引爆以國大規模示威抗議。以色列民眾認為，內唐亞胡目前並未盡力達成該協議，好讓人質平安返家。

也是聯邦參院外委會議員的范霍倫亦認為，白宮一直沒對內唐亞胡施加夠大壓力，「內唐亞胡（對停火協議）毫不讓步妥協，（拜登）他們卻不批評，還為他不斷阻撓（協議的達成）提供政治掩護」。

以50萬人大遊行促停火

數十萬名以色列群眾七日晚間則湧入以國第二大城兼其經濟樞紐特拉維夫街頭，又再以大規模集會遊行方式，要求內唐亞胡政府盡快和哈瑪斯達成停火協議；主辦單位「人質及失蹤家庭論壇」聲稱人數達五十萬。全以其他地區也有群眾上街表達同樣訴求，人數則有廿五萬。以色列時報報導，若五十萬人數字為真，這將是以國史上最多人參與的一場集會。

另外，以色列緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」表示，八日上午在連接約旦河西岸和約旦的阿倫比關卡附近有三名以色列平民遭槍殺，槍手隨後被擊斃。

以色列 內唐亞胡 哈瑪斯

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