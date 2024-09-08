約旦河西岸關卡爆槍擊事件 以色列3平民「倒地、身上有槍傷」喪生

以色列緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」表示，今天上午在連接約旦河西岸與約旦的阿倫比關卡（Allenby Crossing）附近有3名以色列人遭殺害，警方稱這是場「槍擊」事件。

路透社報導，這個關卡位於死海（Dead Sea）以北、約旦首都安曼（Amman）與耶路撒冷間，也被稱為胡笙國王橋（King Hussein Bridge）。

一名約旦官員告訴路透社，由於正在調查造成3名以色列人死亡的槍擊事件，約旦已關閉連接約旦河西岸（West Bank）的這座橋梁。

這起事件發生在一個由以色列控制的商業貨運區，約旦卡車會在此卸下從該國運往約旦河西岸的貨物。

法新社報導，「紅色大衛之星」（Magen David Adom）發布聲明表示：「我們發現3名男子無意識倒臥在地，無呼吸、無脈搏，身上有槍傷。」

「我們與以色列國防軍（IDF）的醫療小組一同進行搶救，不幸的是，我們不得不在現場宣告他們死亡。」

以色列警方另外表示，一名襲擊者已被「擊斃」。

路透社報導，以色列軍方表示：「一名恐怖分子駕駛卡車從約旦側駛近阿倫比橋，隨後下車並向在現場執勤的以色列安全部隊開槍。」

以國軍方指出：「該名恐怖分子已遭安全部隊擊斃，這起攻擊造成3名以色列平民宣告死亡。」