快訊

偷吃醜聞後首露面！江坤俊「旋風逃竄」極速快閃

第9節、週六還要上課 她讀高中菁英班壓力大到想休學

柯文哲遭羈押音樂劇掀退票潮 劇團認開天窗自嘲：無腦

加薩戰爭進入第12個月 停戰希望仍渺茫

中央社／ 加薩走廊7日綜合外電報導

以色列哈瑪斯（Hamas）之間的戰爭今天進入第12個月，加薩走廊幾乎毫無停戰跡象，被扣押在那裡的以色列人質獲釋機會同樣是希望渺茫。

因為雙方都堅持本身的立場，以哈達成停戰協議，讓以色列用其羈押的巴勒斯坦囚犯交換哈瑪斯手中人質的可能性微乎其微。

去年10月7日攻打以色列、導致這場戰爭爆發的哈瑪斯，要求以色列完全撤軍，但以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）堅持讓軍隊留在加薩走廊與埃及的邊界。

美國、卡達和埃及持續斡旋，努力實現停火。哈瑪斯治下的加薩當局表示，這場戰爭至今已造成至少4萬939人死亡。

根據聯合國人權辦公室，死者大多是婦孺。

根據以色列官方數據，哈瑪斯去年10月7日對以色列發動的攻擊導致1205人死亡，其中大部分是平民，其中包括一些在囚禁期間被殺的人質。

哈瑪斯攻擊以色列期間劫持251名人質，迄今仍有97人被關在加薩，其中33人被以色列軍方認定已死亡。

人質 以色列 內唐亞胡 哈瑪斯

延伸閱讀

華郵：哈瑪斯加碼新要求釀談判破局 拜登卸任前恐難促成停火

哈瑪斯備忘錄外流！首領下令「1手段」施壓以色列 隻字未提費城走廊

以色列持續空襲加薩走廊 48小時內釀61人喪生

白宮急推新版協議被哈瑪斯拒絕 美官員：停火可能逐漸消失

相關新聞

華郵：哈瑪斯加碼新要求釀談判破局 拜登卸任前恐難促成停火

華盛頓郵報報導，哈瑪斯針對以哈談判提出新條件，要求用平民人質換取以軍囚犯，導致進入最終階段的「過渡提案」破局，停火協議恐...

協議破局 拜登卸任前 加薩停火無望

加薩停火協議困難重重，由於巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」(Hamas)最近又提出新要求，使得協議再次破局，預估無法在拜登總統...

情報單位憂世界失序 決協調以哈協議

>英美情報單位都稱世界遭受前所未有的戰爭威脅！英國M16與美國CIA總監摩爾與伯恩斯7日首度聯合發表聲明，指出世界正受俄羅斯、以哈戰爭與恐怖組織IS威脅，讓全球陷入冷戰以來最嚴峻的對抗。兩情報單位指出，正設法研擬新的以哈停戰協議，盼讓雙方儘速停火。

哈瑪斯備忘錄外流！首領下令「1手段」施壓以色列 隻字未提費城走廊

以色列電視台「i24 News」報導，德國《圖片報》 （Bild）取得哈瑪斯軍情單位備忘錄，揭露首領辛瓦（Yahya S...

土耳其總統籲建立伊斯蘭聯盟 對抗以色列擴張威脅

土耳其總統厄多安（Tayyip Erdogan）今天表示，伊斯蘭各國應該聯合陣線，對抗以色列「日增的擴張主義威脅」，這番...

9月開學日加薩停課第二年 學童只能撿瓦礫賣錢

中東地區本週起，多數學齡兒童都陸續返校迎接開學日。然而，活在戰火下甫滿一年的加薩兒童，只能繼續停課。聯合國兒童基金會擔憂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。