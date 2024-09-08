加薩戰爭進入第12個月 停戰希望仍渺茫

以色列和哈瑪斯（Hamas）之間的戰爭今天進入第12個月，加薩走廊幾乎毫無停戰跡象，被扣押在那裡的以色列人質獲釋機會同樣是希望渺茫。

因為雙方都堅持本身的立場，以哈達成停戰協議，讓以色列用其羈押的巴勒斯坦囚犯交換哈瑪斯手中人質的可能性微乎其微。

去年10月7日攻打以色列、導致這場戰爭爆發的哈瑪斯，要求以色列完全撤軍，但以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）堅持讓軍隊留在加薩走廊與埃及的邊界。

美國、卡達和埃及持續斡旋，努力實現停火。哈瑪斯治下的加薩當局表示，這場戰爭至今已造成至少4萬939人死亡。

根據聯合國人權辦公室，死者大多是婦孺。

根據以色列官方數據，哈瑪斯去年10月7日對以色列發動的攻擊導致1205人死亡，其中大部分是平民，其中包括一些在囚禁期間被殺的人質。

哈瑪斯攻擊以色列期間劫持251名人質，迄今仍有97人被關在加薩，其中33人被以色列軍方認定已死亡。