情報單位憂世界失序 決協調以哈協議

英美情報單位都稱世界遭受前所未有的戰爭威脅！英國M16與美國CIA總監摩爾與伯恩斯7日首度聯合發表聲明，指出世界正受俄羅斯、以哈戰爭與恐怖組織IS威脅，讓全球陷入冷戰以來最嚴峻的對抗。兩情報單位指出，正設法研擬新的以哈停戰協議，盼讓雙方儘速停火。

俄曾打算用核武

根據《英國廣播公司》報導，兩人在金融時報聯合發表聲明是歷史上首見，他們認為，雖然世界的生活水準逐步提升，目前比冷戰來說仍相對和平，但戰爭的威脅也是前所未見。博恩斯也表示，雖然烏克蘭進攻俄羅斯的行動仍算順利，但俄羅斯總統普丁的權威並未減弱。另外，2022年底，俄羅斯確實曾有使用戰略性核武的打算。

CIA當時便傳訊息給俄羅斯政府示警後果，雖然俄羅斯沒有採用核武，但近年來俄國情報單位在歐洲執行暗殺任務的頻率有顯著上升；另外，近來烏克蘭東南部戰線吃緊，烏克蘭總統澤倫斯基呼籲西方增援武器，並開放烏克蘭用西方武器攻擊俄羅斯境內，但很多西方國家擔心俄羅斯會反擊，不過情報單位指出，西方要繼續支持烏克蘭。

研擬新以哈停火協議

《金融時報》提到，M16與CIA也有了解到中國近年的崛起，是西方在21世紀地緣政治最大的挑戰，雖然目前對抗主力是俄羅斯，但雙方也在逐漸提高因應中國的層級。

兩個情報機關在美國、埃及與卡達協助調停以哈衝突時也扮演重要的居中連絡角色，雖然談判的僵局持續無法突破，但雙方也透露，會再公布調整過的停火協議，盼以、哈雙方可以接受。

需適應科技崛起

聲明中還提到，生成式AI、雲端等科技發展都讓這類的對抗更加激烈，科技對戰爭結果的影響更加巨大下，西方國家需要儘速適應這樣的新常態，並鼓勵創新與試驗。

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