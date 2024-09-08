真主黨轟以色列 報復黎巴嫩南部城鎮遇襲釀3死

黎巴嫩民兵組織「真主黨」表示，今天凌晨朝以色列北部一座城鎮發射多枚火箭，藉此報復以方先前對黎國的攻擊。據黎國衛生部說法，以色列的攻擊造成3名民防工作人員喪生。

綜合法新社和路透社報導，獲伊朗撐腰的真主黨（Hezbollah）在聲明中表示，「為回應敵人的攻擊」，尤其是在黎巴嫩南部城鎮法隆（Faroun）殺害緊急應變人員的攻擊，真主黨戰士「發射法拉克（Falaq）火箭來轟炸（以色列北部村落）基耶施摩納（Kiryat Shmona）」。

黎巴嫩衛生部昨天表示，以色列對在黎巴嫩南部救火的民防隊員發動攻擊，造成3名緊急應變人員死亡，另有2人受傷。

黎巴嫩衛生部在聲明中說，「以色列敵人鎖定一支黎巴嫩民防部隊，這支隊伍當時正在撲滅以色列最近襲擊法隆鎮引發的大火，導致3名緊急緊急人員喪命」，並補充說，兩名傷者中的一人情況危急。

黎巴嫩衛生部譴責這是對黎巴嫩官方機制的「公然襲擊」，還說這是不到12小時內，緊急應變小組第2度遭遇這類攻擊。

以色列軍方表示正在查看相關報告。

以色列稍早表示，在真主黨向以色列北部發射火箭後，以軍對黎巴嫩南部幾處地點的火箭發射器和基礎設施展開多次攻擊。

隨著真主黨和以色列的敵對行動不斷升溫，以黎邊境兩側已有數以萬計的民眾流離失所。