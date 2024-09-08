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土耳其總統籲建立伊斯蘭聯盟 對抗以色列擴張威脅
土耳其總統厄多安（Tayyip Erdogan）今天表示，伊斯蘭各國應該聯合陣線，對抗以色列「日增的擴張主義威脅」，這番話引發以色列外交部長駁斥。
路透社報導，厄多安今天發表這番評論前，巴勒斯坦與土耳其官員曾直指，以色列軍人昨天開槍擊斃一名參與抗議以色列在約旦河西岸占領地擴張屯墾區的土耳其裔美國籍女子。
厄多安在伊斯坦堡（Istanbul）附近一場伊斯蘭學校聯合會的活動上說：「要遏止以色列的傲慢、土匪行為，以及國家恐怖主義的唯一步驟，就是伊斯蘭各國結盟。」
他表示，土耳其近來採取行動來改善和埃及、敘利亞的關係，目的是在「團結一致形成聯合陣線，對抗日增的擴張主義威脅」，他說擴張主義也威脅到黎巴嫩和敘利亞。
以色列外交部長卡茲（Israel Katz）則發布聲明，指厄多安的言論是「危險的謊言，且具煽動性」，同時說這位土耳其領袖多年來一直與伊朗合作，暗中破壞此區的溫和派阿拉伯政權。
厄多安本週在土國首都安卡拉（Ankara）接待埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi），雙方討論加薩戰爭之外，也針對如何進一步修復兩國長期凍結的關係進行討論。這是12年來埃及總統首度出訪土耳其。
厄多安7月也曾表示，土耳其「隨時」可邀請敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）來訪，針對恢復兩國關係展開可能的會談。敘利亞2011年爆發內戰後，土敘從此斷絕關係。
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