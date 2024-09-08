9月開學日加薩停課第二年 學童只能撿瓦礫賣錢

中東地區本週起，多數學齡兒童都陸續返校迎接開學日。然而，活在戰火下甫滿一年的加薩兒童，只能繼續停課。聯合國兒童基金會擔憂，孩子離開學校的時間越長，永久輟學的風險就越大。

14歲的加薩兒童庫德（Ezz el-Din Qudeh）告訴記者說：「其他國家和我們同齡的孩子都已經開始在學校教室裡上課了；而我們是在殘破的教室中撿瓦礫賣錢養家。」

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，隨著以色列和哈瑪斯從去年10月初在加薩開戰後，因至今毫無停火跡象，加薩兒童被迫進入失學的第二個學年。多數學童每天都在以色列的襲擊中掙扎求生，並從破瓦殘礫中拾荒賣錢。

人道工作者表示，長期剝奪教育可能對兒童造成長期傷害。

聯合國兒童基金會（UNICEF）區域發言人殷格拉姆（Tess Ingram）表示，這些傷害對稚齡兒童來說，會影響他們的認知、社交和情感發展，而年齡較大的兒童則會面臨被迫提早工作或早婚的風險。

殷格拉姆說：「孩子離開學校的時間越長，他們永久輟學且不再返回學校的風險就越大。」

加薩有62萬5000名學齡兒童已經錯過了將近一學年的教育課程，現在他們對於何時可以重返課堂毫無頭緒。

聯合國兒童基金會稱，加薩有超過90%的校舍和設施都因以色列持續轟炸而成廢墟，就算進行重建，也可能需要數年時間才能使用。而且去年的學習內容，學生現在也都忘記了；如果重新返校，一切都需從頭來過。

加薩原有230萬人口，現在約有190萬人流離失所，散居在加薩各地聯合國和政府的學校中，或是擠進缺乏水電和衛生系統的難民帳篷中。

孩童們無法上學，只能選擇幫助家人尋找生存方式。被摧毀的建築物是他們微薄收入的來源。

加薩一名居住在一個墓地旁帳篷內的居民庫德（Momen Qudeh）說，自己的4名子女原本都很喜歡上學，但現在每天一早，孩子們就得開始和他一起在廢墟中撿拾可變賣的水泥塊。

他們將撿拾到的水泥塊磨成粉末出售。天氣若好，工作一天下來可以賺到約4美元。孩子們每天也都在撿拾水泥塊和磨粉造成的體力透支和疼痛中沉沉入睡。

但孩子最渴望找到的是失去的教育。

巴勒斯坦人長期以來都很重視學童教育。去年以哈戰爭前，加薩的識字率接近98%。

殷格拉姆說，透過聯合國兒童基金會和其他援助機構的運作，加薩現在有175個臨時學習中心，為3萬名加薩兒童提供語文和算術課程，還有心理健康和情緒發展活動。

學生家長告訴殷格拉姆說，他們目睹自己的孩子在長期失學下產生的情緒變化，還有因流離失所、轟炸行動和家庭成員傷亡帶來的多重心理創傷。有些人變得悶悶不樂、孤僻；還有人變得容易激動或暴怒。

殷格拉姆嘆道，加薩現有的110萬名兒童幾乎全都需要接受心理輔導。

殷格拉姆另稱，由於教育工作不在援助組織的優先事項，他們很難獲得書籍和文具等物資。

以色列對加薩的攻擊同時也阻礙西岸巴勒斯坦兒童的教育進程。殷格拉姆說：「自去年10月後，西岸的學校有8%到20%都處在關閉狀態。就算學校開放，也會因為行動受限或害怕，導致學生出席率低落。」

現在放眼望去，加薩校園一片狼藉，不是堆滿殘破瓦礫，就是擠滿無家可歸者搭起的帳篷和曬在外面的衣服。

加薩孩童失去親人，失去教育，也快要失去對未來的希望了。