以色列持續空襲加薩走廊 48小時內釀61人喪生

中央社／ 開羅7日綜合外電報導

根據巴勒斯坦醫護人員，在48小時之內，以色列軍隊在加薩走廊與哈瑪斯領導的武裝分子作戰，造成至少61人喪命。

路透社報導，在延續了11個月的以哈戰爭中，多輪外交努力均未能促成停火協議，並釋放遭扣押在加薩的以色列和外國人質。

巴勒斯坦醫護人員表示，針對分別位於加薩市（Gaza City）和賈巴利亞市（Jabalia）、2間收容流離失所者學校的空襲造成至少12人死亡。

以色列軍方則稱，攻擊目標是在校內活動的哈瑪斯槍手。巴勒斯坦醫護人員稱，加薩市1間房屋遇襲，造成5人死亡，今天共有28人喪命。

哈瑪斯、伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）和法塔組織（Fatah）旗下武裝派別表示，他們在加薩各地使用反坦克火箭和迫擊砲彈與以軍作戰，並攻擊戰車等軍用車輛。

交戰雙方繼續互相指責卡達、埃及和美國等調人未能促成停火。美國正準備提出新提案，但由於雙方分歧巨大，突破的機會似乎相當渺茫。

美國首席談判代表、中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）在倫敦舉行的活動中表示，未來數天將提出更詳細的提議。

數萬名以色列人繼續參加特拉維夫（Tel Aviv）和其他城市的示威活動，要求總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）及其政府與哈瑪斯達成協議，以釋放剩餘的101名人質。

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