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以軍擊斃美土雙重國籍女 惹議

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
一名土耳其裔美國籍女子埃吉遭以色列軍人擊斃後送醫。美聯社
一名土耳其裔美國籍女子埃吉遭以色列軍人擊斃後送醫。美聯社

廿六歲擁有美國和土耳其雙重國籍的土裔女性埃吉，六日遭以軍射殺。她當時在以色列占領的約旦河西岸地區，參與支持巴勒斯坦人、反對以國在當地擴張屯墾區的抗議活動。

白宮國安會發言人塞維特聲明，「我們對美國公民埃吉死亡的悲劇深感不安」，已聯繫以國政府。美國國務卿布林肯也表示，必要時將採取行動；土耳其總統厄多安也加以譴責，表示將阻止以國的占領及「種族滅絕政策」。布林肯五日雖指稱加薩停火協議已達成百分之九十，但以國總理內唐亞胡同日接受美國福斯新聞訪問時否認。

土耳其 布林肯 美國公民

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