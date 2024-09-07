美土雙國籍女遭擊斃 美促以色列徹查土耳其譴責

巴勒斯坦與土耳其官員說，以色列軍人今天開槍擊斃一名參與抗議以色列在約旦河西岸占領地擴張屯墾區的土耳其裔美國籍女子。

路透社報導，白宮對埃吉（Aysenur Ezgi Eygi）的死亡深感不安，呼籲以色列展開調查。土耳其外交部稱埃吉是頭部中彈，並將埃吉之死歸咎於以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府。

巴勒斯坦官員說，26歲的埃吉是來自西雅圖的運動人士，擁有美國與土耳其雙重國籍。

埃吉最近剛從西雅圖華盛頓大學（The University ofWashington）畢業，校長考斯（Ana Mari Cauce）發表聲明說，埃吉喪命的消息令人「非常難過」，又說埃吉對其他學生有「正面影響力」。

以色列軍方表示，以軍朝一名男性「主要煽動者」開槍，他因為朝軍人丟擲石塊而構成威脅。

以軍正在調查一名女性外籍人士「因（軍方）朝此區開槍而喪命的消息，也正審查事件細節與她中槍的事發情況」。

尼坦雅胡辦公室尚未對這起事件發表評論。

那不魯斯（Nablus）拉菲迪亞醫院（RafidiaHospital）院長納法（Fouad Nafaa）向路透社表示，埃吉送抵醫院時生命垂危，頭部重傷。

他說：「我們試圖對她施以復甦術，但不幸的是她死亡了。」

巴勒斯坦自治政府官方通訊社「瓦法社」（WAFA）報導，這起事件發生在運動人士於貝塔（Beita）例行抗議遊行期間。貝塔是位於那不魯斯附近的村莊，猶太屯墾者多次在當地攻擊巴勒斯坦人。

白宮國家安全會議（National Security Council）發言人塞維特（Sean Savett）在聲明中說，一名美國公民今天在約旦河西岸慘死，華府對此深感不安。

塞維特說：「我們已聯繫以色列政府，要求提供更多資訊，並調查此事。」

聯邦參議員范霍倫（Chris Van Hollen）說，埃吉是自去年10月7日巴勒斯坦哈瑪斯（Hamas）武裝分子襲擊以色列引發加薩戰爭並再度掀起約旦河西岸暴力以來，第3位在約旦河西岸喪命的美國人。

民主黨籍的參議院外交委員會成員范霍倫說：「（總統）拜登政府在替他們追求正義與究責上做得不夠多。如果尼坦雅胡政府不替美國人伸張正義，美國司法部必須採取行動。」

土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）譴責埃吉遇害一事，並在社群媒體發文說，土耳其「將繼續在每一個平台阻止以色列的占領與種族滅絕政策」。

以色列否認在巴勒斯坦被占領土上的行動等同於種族滅絕。