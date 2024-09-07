美國公民遭以軍擊斃 布林肯：必要時將採取行動

美國公民在以色列佔領的約旦河西岸遭殺害，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天對此深感遺憾，並承諾「必要時」將採取行動。

法新社報導，布林肯在訪問多明尼加時告訴記者，「我們對這個悲劇深感遺憾」，並對具美國和土耳其雙重國籍的埃吉（Aysenur Ezgi Eygi）家屬致上「最深的哀悼」。

巴勒斯坦官員表示，埃吉在約旦河西岸城鎮貝塔（Beita）的反以色列屯墾示威活動中，被以軍開槍擊中頭部死亡。

以色列軍方承認軍隊在因應「暴力活動」時開槍，正就此事進行調查。

當被問到美國是否會對以色列採取行動，布林肯回答：「首先，我們要確知發生何事。」

他說：「當我們獲知更多資訊時，我們將分享、提供，並在必要時採取行動。」「無論美國公民身在何處，保護他們的安全是最優先要務。」