加薩有望停火？美聲稱快要達成協議 以總理尖銳打臉：並沒有

美國CNN報導，以色列總理內唐亞胡5日一如往常表明，他不認為達成加薩停火和人質釋放協議是有可能的。內唐亞胡對於拜登政府堅稱快要達成協議提出尖銳地指責。他告訴福斯新聞網：「目前沒有協議即將產生。不幸的是，並沒有快要達成協議。」

內唐亞胡的言論和拜登政府過去數月持續發布充滿希望的訊息產生鮮明對比。美國總統拜登1日聲稱，以哈雙方接近達成協議。一名美國政府資深官員4日聲稱，協議已完成90%。但內唐亞胡談及這位美國政府資深官員的言論時說，「這完全不準確」。

然而，美國白宮國家安全溝通顧問科比（John Kirby）5日對媒體強調了這個評估。他說：「所謂的90%—接近達成協議。您稱這是樂觀，而我說這是準確。」

科比也被問及內唐亞胡的言論。他說：「我不打算透過你們媒體，和以色列總理內唐亞胡進行公開來回交鋒。我只是想說這個過程有時很麻煩。我們遭遇挫折、挫折和更多的挫折。毫無疑問，我們政府感到失望的是，我們還沒達成這項協議。造成這種狀況的原因有很多，但我不會騙你們，說我們並沒有感到失望。當然有。我們希望盡快看到人質回家。但我也要說，儘管這有時令人失望，但並沒有動搖拜登總統的決心。」