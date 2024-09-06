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加薩停火談判卡關 哈瑪斯籲美對以色列施壓

中央社／ 加薩走廊5日綜合外電報導

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）今天呼籲美國以色列「施加真正的壓力」，以達成加薩走廊停火協議。以色列總理尼坦雅胡則表示根本沒有協議在醞釀中。

法新社報導，遭哈瑪斯俘虜的6名以色列人質被人發現陳屍加薩走廊（Gaza Strip）地道後，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）面臨達成協議的壓力，雙方就停火和交換人質的談判陷入僵局相互指責。

哈瑪斯駐卡達首席談判代表哈雅（Khalil al-Hayya）呼籲美國「對尼坦雅胡及其政府施加真正的壓力」，並放棄對以色列盲目偏好。

但尼坦雅胡表示目前「沒有協議在醞釀中」。他對美國媒體表示：「不幸的是，根本沒有快要達成協議，但我們將盡一切努力讓他們確實達成協議。」

路透社報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，以色列和哈瑪斯都有責任就剩餘問題取得共識，以達成加薩停火協議。這項協議在幾個月來的談判中面臨障礙。

布林肯在海地舉行的記者會上表示，「根據我所看到的情況，有9成達成共識，但仍存在一些關鍵問題」，其中包括位於加薩走廊南部與埃及接壤的費城走廊（Philadelphi Corridor）控制權。

尼坦雅胡堅稱以色列必須保留對費城走廊的控制，以防止哈瑪斯從埃及走私武器。哈瑪斯則要求以色列從加薩完全撤軍，並於今天表示尼坦雅胡的立場「目的為阻止達成協議」。

布林肯說，在協議中，以色列人質和巴勒斯坦囚犯的交換方式上也存在一些分歧。

布林肯談到美國以及居中調解的卡達和埃及時說：「我預期在未來幾天，我們將與以色列交流，他們（卡達和埃及）也將與哈瑪斯分享我們三方的想法，看看究竟如何解決剩下懸而未決的問題。」

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