以色列襲約旦河西岸車輛 巴勒斯坦人至少6死3傷

路透社報導，巴勒斯坦衛生部與紅新月會今天通報，以色列在約旦河西岸土巴斯地區轟炸車輛，造成至少6名巴勒斯坦人死亡，另有3人受傷。

以色列軍方發表聲明說，「以色列空軍飛機在約旦河谷（Jordan Valley）北部土巴斯（Tubas）地區對武裝恐怖分子發動3起針對性空襲」，並稱這些恐怖分子對以色列軍人構成威脅。

巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent Society）先前在聲明中說：「土巴斯有一輛車遭到空襲，造成5人死亡、1人重傷。」路透社稍後指出，死者人數上升到至少6人，並出示一張有6具遺體堆在卡車上的照片。

目擊者告訴法新社，大批以色列部隊攻入土巴斯省的法拉（Faraa）難民營，現場還傳出爆炸聲響。

以色列8月28日起對約旦河西岸（West Bank）北部多地發動大規模攻勢，旨在打擊巴勒斯坦武裝分子，但也對當地造成嚴重破壞。

根據巴勒斯坦新聞機構「瓦法社」（Wafa）及半島電視台（Al-Jazeera），迄今至少40名巴勒斯坦人在以色列這波攻勢中身亡，另有130人受傷。巴勒斯坦衛生部指出，罹難者包括孩童與武裝分子。

大部分巴勒斯坦死者是在哲寧（Jenin）喪命，以方也有一名軍人在當地陣亡。

以色列自1967年以來占領約旦河西岸，而與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭去年10月7日爆發後，以軍更加強對約旦河西岸的致命突襲行動。