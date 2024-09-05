快訊

柯文哲開羈押庭！警方動員400名警力 現場小草僅10多人

沈慶京涉行賄4740萬元羈押近1周 律師今正式提出抗告

機警救命！美校園槍擊釀師生4死9傷 同學「1舉動」救全班

以色列襲約旦河西岸車輛 巴勒斯坦人至少6死3傷

中央社／ 耶路撒冷／開羅5日綜合外電報導
路透社報導，巴勒斯坦衛生部與紅新月會今天通報，以色列在約旦河西岸土巴斯地區轟炸車輛，造成至少6名巴勒斯坦人死亡，另有3人受傷。圖／法新社
路透社報導，巴勒斯坦衛生部與紅新月會今天通報，以色列在約旦河西岸土巴斯地區轟炸車輛，造成至少6名巴勒斯坦人死亡，另有3人受傷。圖／法新社

路透社報導，巴勒斯坦衛生部與紅新月會今天通報，以色列約旦河西岸土巴斯地區轟炸車輛，造成至少6名巴勒斯坦人死亡，另有3人受傷。

以色列軍方發表聲明說，「以色列空軍飛機在約旦河谷（Jordan Valley）北部土巴斯（Tubas）地區對武裝恐怖分子發動3起針對性空襲」，並稱這些恐怖分子對以色列軍人構成威脅。

巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent Society）先前在聲明中說：「土巴斯有一輛車遭到空襲，造成5人死亡、1人重傷。」路透社稍後指出，死者人數上升到至少6人，並出示一張有6具遺體堆在卡車上的照片。

目擊者告訴法新社，大批以色列部隊攻入土巴斯省的法拉（Faraa）難民營，現場還傳出爆炸聲響。

以色列8月28日起對約旦河西岸（West Bank）北部多地發動大規模攻勢，旨在打擊巴勒斯坦武裝分子，但也對當地造成嚴重破壞。

根據巴勒斯坦新聞機構「瓦法社」（Wafa）及半島電視台（Al-Jazeera），迄今至少40名巴勒斯坦人在以色列這波攻勢中身亡，另有130人受傷。巴勒斯坦衛生部指出，罹難者包括孩童與武裝分子。

大部分巴勒斯坦死者是在哲寧（Jenin）喪命，以方也有一名軍人在當地陣亡。

以色列自1967年以來占領約旦河西岸，而與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭去年10月7日爆發後，以軍更加強對約旦河西岸的致命突襲行動。

以色列 巴勒斯坦 約旦

延伸閱讀

以色列戰事不斷 專家憂心波及農業

華府智庫：民怨高漲 人質之死把以色列推向崩潰

避險基金經理人反撲 不放棄投資化石燃料

全國怒吼！以色列各地響應罷工施壓停火 最大機場停擺 學校醫院關閉

相關新聞

以色列襲約旦河西岸車輛 巴勒斯坦人至少6死3傷

路透社報導，巴勒斯坦衛生部與紅新月會今天通報，以色列在約旦河西岸土巴斯地區轟炸車輛，造成至少6名巴勒斯坦人死亡，另有3人...

以色列六名人質被殺 加薩衝突正在轉捩點

遭哈瑪斯俘虜的六名以色列人質被發現陳屍加薩地道後，引發以色列舉國憤怒悲痛，以色列總工會領導全國大罷工，針對總理內唐亞胡的...

以色列戰事不斷 專家憂心波及農業

戰爭讓以色列糧食供應更無法自給自足！去年10月起，以色列與哈瑪斯展開冗長戰事，許多農民被徵召入伍報效國家，讓原本務農人口不足現象更加劇。專家憂心，以色列國內大量倚賴外國進口糧食，恐釀成嚴重糧食危機。

白宮急推新版協議被哈瑪斯拒絕 美官員：停火可能逐漸消失

路透引述2名美國官員與2名埃及安全消息人士報導，白宮爭取幾天內提出新版以哈停火協議交換人質獲釋，不過哈瑪斯5日發表最新聲...

態度軟化？傳以色列同意從費城走廊撤軍 內唐亞胡辦公室未否認

以色列媒體報導，儘管以色列總理內唐尼亞胡2日重申，以軍不會撤出接壤埃及的加薩邊境「費城走廊」，但以色列談判代表支持在停火...

美國起訴「哈瑪斯6名領袖」！ 指控策畫恐怖攻擊等7大罪狀

美國政府3日宣布起訴哈瑪斯6名領袖，指控他們策畫、支持和實施去年10月7日針對以色列南部的恐怖攻擊，導致1200人死亡，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。