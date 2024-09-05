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以色列戰事不斷 專家憂心波及農業

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導

戰爭讓以色列糧食供應更無法自給自足！去年10月起，以色列與哈瑪斯展開冗長戰事，許多農民被徵召入伍報效國家，讓原本務農人口不足現象更加劇。專家憂心，以色列國內大量倚賴外國進口糧食，恐釀成嚴重糧食危機。

大量農民轉去當兵

據《基督教廣播網》報導，自從去年10月7日哈瑪斯發動襲擊以來，近90%的以色列農民表示，其土地、設備與牲畜都受到重大損害。

原本投入田地耕作的大多數外籍勞工已撤離以色列，許多農民並投入服役，據統計，北方戰事頻仍的地區，有將近8萬人已經撤離，造成當地農民出現缺工現象。以色列農業專家阿姆杜表示，「以色列農業發展面臨危機，因為大部分農田都位於邊境。」

缺乏生產糧食

以色列農業團體Hoshomer Hachadash創辦人齊柏曼指出，「今天我們依賴烏克蘭、依賴土耳其甚至約旦供應糧食。這真是令人難以置信。」他並指出，「大約80%的熱量來自進口食品，尤其是穀物，這是民眾飲食的基礎，也是家畜的飼料。如果沒有穀物就沒有牛奶，沒有肉類，沒有雞蛋。在以色列，我們幾乎不產這些產品。」

據該組織指出，過去20年，農業已經流失1萬名農民。齊柏曼表示，國家傾全力照顧科技及新創企業是背後原因之一，阿姆杜則希望透過這些已知的威脅，以色列能將此視為轉型的轉折點。她指出，「首先，糧食安全已成為社會問題了。」

另覓農業用地

據《耶路撒冷郵報》報導，為了重振以國農業，猶太國家基金會(KKL-JNF)日前選擇在加薩邊界附近整理了2,300英畝的新用地。對此，艾希科爾地區委員會主席亞爾科尼表示，「我們會留在這裡，永遠留在這裡。感謝猶太國家基金會的努力，讓之前的軍事區域變成肥沃的農業用地，將為我們社區的未來打下堅實基礎。」

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以色列 猶太 農民

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