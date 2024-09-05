白宮急推新版協議被哈瑪斯拒絕 美官員：停火可能逐漸消失

路透引述2名美國官員與2名埃及安全消息人士報導，白宮爭取幾天內提出新版以哈停火協議交換人質獲釋，不過哈瑪斯5日發表最新聲明，主張不需要新版提案，應施壓以色列同意美方7月2日提出、哈瑪斯已同意的版本。

1名拜登政府資深官員4日告訴媒體，修改後協議以雙方先前均同意的條件為主，唯獨2大癥結點喬不攏，一是以軍拒絕撤出埃及接壤加薩邊境的費城走廊，其次是以特定巴勒斯坦囚犯交換被俘人質。

另1名美國官員表示，新版提議可能在下周或更快的時間內出爐，「感覺時間在倒數，如果本周看到修改後提案不要意外」。

自從以軍日前證實尋獲6名人質遺體，大幅增加達成停火協議的急迫性。1名美國官員表示，「斡旋代表強烈感覺到，停火的可能正在逐漸消失」。

不過，哈瑪斯最新聲明主張不需要新版協議，哈瑪斯之前已經同意美國在7月2日提出的版本，並指控內唐亞胡堅持不撤出費城走廊阻撓停火，利用談判過程持續對巴勒斯坦人的侵略。