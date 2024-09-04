快訊

1顆高麗菜逾百元怨「菜比肉貴」 農糧署估高麗菜價回穩時間點

上班尖峰…板南線壓力低於標準 北捷調整班距月台擠滿人

南韓未成年性犯罪擋不了？深偽影像在校園擴散

態度軟化？傳以色列同意從費城走廊撤軍 內唐亞胡辦公室未否認

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
傳以色列談判代表支持在停火協議第二階段，從費城走廊撤軍。新華社
傳以色列談判代表支持在停火協議第二階段，從費城走廊撤軍。新華社

以色列媒體報導，儘管以色列總理內唐尼亞胡2日重申，以軍不會撤出接壤埃及的加薩邊境「費城走廊」，但以色列談判代表支持在停火協議第二階段，從費城走廊撤軍。

以色列時報報導，一名阿拉伯外交官證實，以色列情報機構摩薩德局長巴尼亞（David Barnea）3日飛往杜拉，向卡達首相兼外相穆罕默德通報以國立場。

對此，內唐尼亞胡辦公室未否認報導，僅表示內閣仍未討論如何回應停火協議第二階段的提議。

白宮國家安全委員會發言人柯比稍早表示，以色列已同意在停火首階段，從包括「費城走廊」在內的加薩人口稠密地區撤軍，又指美方正與埃及和卡達研究新方案，推動盡快達成停火及交換人質協議。

美國總統拜登日前表示，將於本周內向以色列與哈瑪斯提出最終提案。

以色列 卡達 埃及

延伸閱讀

華府智庫：民怨高漲 人質之死把以色列推向崩潰

不願放棄消滅哈瑪斯…內唐亞胡道歉難息怒 英國中止部分軍售

人質事件引發國內外施壓 以色列總理懇求寬恕

抗議罷工失敗！內唐亞胡堅拒哈瑪斯停火條件 罕致歉挨批「通篇謊言」

相關新聞

態度軟化？傳以色列同意從費城走廊撤軍 內唐亞胡辦公室未否認

以色列媒體報導，儘管以色列總理內唐尼亞胡2日重申，以軍不會撤出接壤埃及的加薩邊境「費城走廊」，但以色列談判代表支持在停火...

美國起訴「哈瑪斯6名領袖」！ 指控策畫恐怖攻擊等7大罪狀

美國政府3日宣布起訴哈瑪斯6名領袖，指控他們策畫、支持和實施去年10月7日針對以色列南部的恐怖攻擊，導致1200人死亡，...

以總理致歉人質家屬 拒停火妥協

遭巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯俘虜的六名以色列人質日前被發現陳屍加薩地道，引發以色列大規模抗議，要求政府和哈瑪斯停火換回人質。...

逼以色列停火 英停發武器出口證

國際間要求以色列與哈瑪斯停火的壓力升高，英國宣布暫停向以色列發放卅項武器出口許可證，美國總統拜登公開指責以色列總統內唐亞...

華府智庫：民怨高漲 人質之死把以色列推向崩潰

國家廣播公司(NBC)報導，政治觀察家指出，以色列軍方發現六名人質遺體的新聞在周末傳出，真實反映了以色列人民在人質危機當...

哈瑪斯美籍以色列人質下葬…母痛哭：330天的折磨 你終於自由了

哈瑪斯日前殺害6名人質並揚言公布人質最後的遺言。2日一名受害人質於耶路撒冷下葬，吸引數千人到場致意，受害母親聲淚俱下表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。