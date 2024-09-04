態度軟化？傳以色列同意從費城走廊撤軍 內唐亞胡辦公室未否認

以色列媒體報導，儘管以色列總理內唐尼亞胡2日重申，以軍不會撤出接壤埃及的加薩邊境「費城走廊」，但以色列談判代表支持在停火協議第二階段，從費城走廊撤軍。

以色列時報報導，一名阿拉伯外交官證實，以色列情報機構摩薩德局長巴尼亞（David Barnea）3日飛往杜拉，向卡達首相兼外相穆罕默德通報以國立場。

對此，內唐尼亞胡辦公室未否認報導，僅表示內閣仍未討論如何回應停火協議第二階段的提議。

白宮國家安全委員會發言人柯比稍早表示，以色列已同意在停火首階段，從包括「費城走廊」在內的加薩人口稠密地區撤軍，又指美方正與埃及和卡達研究新方案，推動盡快達成停火及交換人質協議。

美國總統拜登日前表示，將於本周內向以色列與哈瑪斯提出最終提案。