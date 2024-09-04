美國起訴「哈瑪斯6名領袖」！ 指控策畫恐怖攻擊等7大罪狀

美國政府3日宣布起訴哈瑪斯6名領袖，指控他們策畫、支持和實施去年10月7日針對以色列南部的恐怖攻擊，導致1200人死亡，包含至少43名美國公民。

衛報報導，6名哈瑪斯領袖面臨7項刑事罪名，包括向外國恐怖組織提供物資支援、密謀謀殺美國公民、密謀使用大規模殺傷武器導致他人死亡等。

6名被告之中，依然健在的，包括目前躲藏加薩的哈瑪斯領導人辛瓦（Yahya Sinwar）、在卡達擔任僑民辦公室負責人的前領導人馬夏艾（Khaled Meshaal）、位於黎巴嫩的高階官員巴拉卡（Ali Baraka）。

至於已經過世的，包括7月在伊朗被暗殺的前政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）、7月在加薩被以軍擊殺的卡桑姆旅指揮官德伊夫（Mohammed Deif）、3月被擊殺的卡薩姆旅副指揮官伊薩（Marwan Issa）。

美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）在聲明中表示，「正如我們起訴書概述的那樣，這些被告擁有武器、政治支持、來自伊朗政府的資金、來自真主黨的支持，領導著哈瑪斯摧毀以色列國，並且殺害平民」。

賈蘭德說，「今次公布的起訴，只是我們針對哈瑪斯行動各方面努力的一部分。這不會是我們的最後一次行動。」

稱「辛瓦與其他資深哈瑪斯領導人今天被起訴，因為策畫這個恐怖組織數十年大規模暴力與恐怖行動，包含10月7日的攻擊。」