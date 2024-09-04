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逼以色列停火 英停發武器出口證

聯合報／ 編譯盧炯燊俞仲慈／綜合報導

國際間要求以色列與哈瑪斯停火的壓力升高，英國宣布暫停向以色列發放卅項武器出口許可證，美國總統拜登公開指責以色列總統內唐亞胡為解救人質做得不夠。

英國對以色列共有三百五十項武器出口許可，暫停的卅項包括戰機、直升機及無人機零組件，但Ｆ-35戰機零件獲得豁免。

外相拉米二日表示，暫停許可並不等於全面禁令或武器禁運，僅涉及以色列在加薩戰爭中使用的武器。

拉米表示，「我們對以色列所採用的方法，特別是有關平民傷亡及民用基礎設施遭到破壞深感擔憂。某些出口武器確實明顯存在著風險，可能會被用來實施或協助嚴重違反國際人道法」。

他強調，這個決定不會對以色列的安全產生實質影響，英國將繼續支持以色列依據國際法行使自衛權。

以色列外交部長卡茲表示，對英國政府的決定感到失望，聲稱是向哈瑪斯及其伊朗支持者「發出一個非常有問題的信息」。

英國並未直接提供以色列武器，而是向武器公司發放許可證，判斷這些公司是否遵守國際法。

另外，日前遇害的六名以色列人質包括一名以色列裔美國公民，美國總統拜登二日指責以色列總理內唐亞胡為解救人質做得不夠。

拜登二日返回白宮立即與人質談判小組開會，記者提問：「你認為內唐亞胡對人質獲釋做得夠嗎？」拜登斷然回答「不夠」。

數個月來美國與埃及、卡達全力推動以哈停火協議，卻遲遲無法達成共識。記者詢問拜登是否計畫向以哈雙方提出「最終版」協議，拜登回答，「我們已非常接近了」。

拜登隨後在社群媒體Ｘ發文重申，「毫無疑問，哈瑪斯領導人將為其罪行付出代價」。

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