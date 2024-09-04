以總理致歉人質家屬 拒停火妥協

遭巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯俘虜的六名以色列人質日前被發現陳屍加薩地道，引發以色列大規模抗議，要求政府和哈瑪斯停火換回人質。以色列總理內唐亞胡二日針對人質喪生向家屬道歉，請求原諒，但他仍拒絕就停火條件讓步。

內唐亞胡在記者會上說：「我對家屬這麼說，今晚重申：我們沒能把人活著帶回來，懇請你們原諒。我們其實已經非常接近了，但終究還是沒辦到。」

他指控哈瑪斯對六名人質頭部開槍處決他們，強調一定要究責到底。他說：「今晚我再說一次，以色列不會忘記這次屠殺事件。哈瑪斯必將為此付出慘重代價，而且是非常慘重的代價。」

有線電視新聞網報導，內唐亞胡雖未說明將如何報復哈瑪斯，但暗示可能類似七月間回擊伊斯蘭組織真主黨的手段，一名真主黨指揮官在無人機空襲當中死亡。

數十萬以色列民眾一日走上街頭示威，要求加薩停火。內唐亞胡二日表示，將繼續堅持以色列方面的要求，也就是以軍堅持持續掌控聯結加薩邊境與埃及之間的費城走廊，因為哈瑪斯就是由此處把武器偷運到加薩。以色列的說法遭到埃及、哈瑪斯駁斥，稱以方不肯退讓已成協商主要癥結。

內唐亞胡說，掌控費城走廊非常重要，攸關哈瑪斯無法繼續取得武器，「這就是哈瑪斯的氧氣」。他說，「沒人比我更努力爭取人質獲釋，沒有人能向我說教」。

他呼籲國際社會對哈瑪斯施壓以終結戰爭，「我們都說好，但他們一直說不，還謀殺這些人，我們必須對哈瑪斯施加最大壓力，哈瑪斯必須讓步」。

另一方面，哈瑪斯發言人烏貝達說，如果以色列持續對加薩施加軍事壓力，剩餘人質將「躺在棺材裡」被送回去。他說，已對看守俘虜的武裝分子提供「最新指示」，列出面對以軍逼近的因應作為，暗示若以軍接近就處決人質。

六名人質遺體八月卅一日被以軍尋獲後，以國民眾一日展開以哈戰爭開打迄今最大規模的街頭抗議。遇害人質家屬以及多數以色列人民則歸咎內唐亞胡未能與哈瑪斯達成協議，讓人質活著回家。以色列二日罕見出現全國大罷工，還有民眾二日晚間到內唐亞胡私人寓所前抗議。