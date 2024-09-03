不願放棄消滅哈瑪斯…內唐亞胡道歉難息怒 英國中止部分軍售

以色列總理內唐亞胡面對民意與國際壓力，仍不願放棄消滅哈瑪斯！他2日雖對無法挽救人質向民眾道歉，但仍堅持要消滅哈瑪斯。外界分析，他的極右派盟友威脅他若不消滅哈瑪斯就要解散內閣，而他將會面對貪汙司法調查。面對以色列的固執，英國近日也宣布停止部分軍售，因憂以色列使用其武器違反國際法。

願道歉，仍要滅哈瑪斯

根據《英國廣播公司》報導，內唐亞胡在電視直播上，向全國民眾為軍隊無法救出6位罹難人質表達歉意，但由於他仍堅持要消滅哈瑪斯，並控制加薩與埃及毗鄰的「費城走廊」才願罷休，使得以色列民眾持續在街頭抗議、串連罷工。目前據估計仍有97位人質還在哈瑪斯手中，但比起第一波換囚的120人少了許多，有些可能已罹難。

《英廣》提到，英國外交部也緊接著宣布停止對以色列350項軍售的其中30項，包括戰鬥機、直升機與無人機與其相關零組件等，因擔心以色列軍隊拿英國武器作出「違反國際法」的行為。不過英國外交部長拉米表示，這並非代表對以色列進行武器禁運，英國還是會從不同面向援助以色列。

若下台恐遭調查

但以色列國防部長葛蘭特對此表達相當不滿，且外交部長卡茲也認為這會對伊朗與哈瑪斯釋出有問題的訊號，讓它們以為有機可趁；但以色列外部的壓力愈來愈大，美國總統拜登近日就曾不滿指出，以色列在協議人質協議上作得不夠多，導致條約持續難產。

但《英廣》提到，內唐亞胡的極右派盟友持續威脅他，若不消滅哈瑪斯將解散內閣，而他就可能面臨貪汙與濫權等司法審查，目前的局勢也讓內唐亞胡騎虎難下。《ABC新聞網》提到，美國國安顧問蘇利文近日正與卡達、埃及和以色列代表研議停戰協議，拜登表示目前進度看起來「在中間」。

【更多精采內容，詳見 】