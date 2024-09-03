揭密哈瑪斯地道作戰手冊！狹窄空間擊殺技、暗中行進方法曝光

以色列國防軍去年在加薩市發現一份哈瑪斯手冊，當中鉅細靡遺描述地道系統作戰守則，包含如何在黑暗中行進、如何在封閉空間發射自動武器達到最大威力，甚至規定武裝人員必須幾秒內抵達不同地下哨站，紐約時報查閱相關文件並訪問以色列指揮官和專家指出，這也凸顯為何國防軍在以哈開戰後將近一年遲遲無法實現殲滅哈瑪斯的目標。

這份2019年的作戰手冊使用阿拉伯文，當中說明包含如何偽裝地道入口、使用指南針或GPS定位，以及快速進入和有效移動。

像是「在黑暗的地道行動時，人員必須配戴具備紅外線功能的夜視鏡」；而且武器應設定為自動發射並架在肩膀上，「因為這種發射方式在狹窄地道裡是有效的，如此一來也能瞄準人體上半部的要害區」。

另外，在黑暗的狹窄地道前進時，需要一隻手扶著牆壁、一隻手搭在前方人員身上。

一名不願具名的以色列特殊行動官員透露，以軍接近地道時，哈瑪斯經常會引爆天花板，藉此造成坍塌、阻擋去路。

此外，哈瑪斯首領辛瓦在突襲以色列1年前，花費22.5萬美元在地道不同區域和對外通道間裝設防爆門，這也能防止以軍無人機繪測。以色列官員說，士兵攻破防爆門後，武裝份子往往已經逃逸。

紐時指出，以軍多年來，在以哈戰之前，主要專注在定位和破壞連接加薩到以色列的地道。一名以色列資深官員透露，評估加薩境內地道系統在過去一直不是首要任務。

然而，直到雙方開戰，官員才認知這正是哈瑪斯的目的，引誘以軍進入地道作戰。以軍之前評估地道約402公里，戰後推估至少兩倍以上。

紐時描述，如果沒有這些地道，哈瑪斯對上強大的以軍幾乎沒有勝率。